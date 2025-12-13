Novi češki premijer ne želi dati jamstva za zajam za Ukrajinu

REUTERS/Yves Herman

Češka neće dati nikakva jamstva za financiranje Ukrajine, rekao je u subotu novi češki premijer Andrej Babiš, koji će preuzeti dužnost u ponedjeljak, dodajući da Europska komisija mora pronaći alternativne načine za pružanje potpore toj zemlji.

Europski čelnici razgovarat će idući tjedan o složenoj shemi za zajam Ukrajini koji će koristiti zamrznutu rusku imovinu, ali i uključivati nacionalna jamstva.

"Nećemo preuzeti jamstva ni za što niti ulagati ikakav novac", rekao je Babiš, prema videosnimci izjave objavljenoj na društvenim mrežama.

Sve države članice EU-a, osim dvije, odobrile su u petak kroz pisanu proceduru odluku o trajnijem zamrzavanju ruske imovine, što je ključni preduvjet za odobravanje reparacijskog zajma za Ukrajinu.

Riječ je ključnom dijelu prijedloga Europske komisije da se zamrznuta ruska imovina koristi kao podloga za reparacijski zajam za Ukrajinu.