Pet suplemenata koje ne smijete uzimati na svoju ruku ako imate visok krvni tlak

Gospina trava je biljka koja se koristi za liječenje simptoma depresije i menopauze. Unatoč njezinoj primjeni kao tradicionalnog lijeka, ova biljka može opasno stupiti u interakciju s raznim lijekovima. Gospina trava slabi učinke mnogih lijekova, uključujući i neke koji se koriste za liječenje visokog krvnog tlaka. Prije uzimanja gospine trave razgovarajte sa svojim liječnikom.