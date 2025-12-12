konzultirajte se s liječnikom
Pet suplemenata koje ne smijete uzimati na svoju ruku ako imate visok krvni tlak
Visoki krvni tlak (hipertenzija) stanje je koje pogađa više od milijardu ljudi diljem svijeta. Liječenje hipertenzije nužno je kako bi se smanjio rizik od drugih zdravstvenih problema poput srčanog ili moždanog udara.
Kako navodi Health, određeni vitamini i dodaci prehrani, poput korijena sladića i gospine trave, mogu utjecati na vaš krvni tlak ili smanjiti učinkovitost lijekova za krvni tlak, prenosi klix.ba.
Prije nego odlučite posegnuti za sljedećim suplementima, konzultirajte se sa svojim liječnikom.
Vitamin D (visoke doze)
Vitamin D je vitamin koji se prirodno nalazi u određenoj hrani i dostupan je kao dodatak prehrani. Vaše tijelo također proizvodi vitamin D kada je koža izložena ultraljubičastim (UV) zrakama sunca. Neophodan je za mnoge tjelesne funkcije, poput zdravlja kostiju i regulacije upala.
Neka istraživanja pokazala su da vitamin D može pomoći u liječenju visokog krvnog tlaka, posebno doze između 200 i 8.000 međunarodnih jedinica (IU) dnevno.
Doze vitamina D veće od 10.000 IU dnevno mogu dovesti do opasnih nuspojava poput visokih razina kalcija (hiperkalcemija).
Visoke doze vitamina D mogu stupiti u interakciju s određenim diureticima (tabletama za izbacivanje vode) koji se koriste za liječenje visokog krvnog tlaka.
Korijen sladića
Korijen sladića biljka je koja se koristi kao aroma u hrani, slatkišima i duhanskim proizvodima.
Sladić sadrži glicirizinsku kiselinu (GA), sastojak koji može povisiti krvni tlak i uzrokovati ozbiljne nuspojave ako već imate visoki krvni tlak. Dokazano je da doze GA od samo 100 miligrama dnevno povisuju krvni tlak.
Dodaci prehrani koji sadrže glicirizinsku kiselinu također mogu stupiti u interakciju s diureticima i lijekovima za krvni tlak. Takvi dodaci mogu utjecati na djelovanje lijekova i povećati rizik od nuspojava.
Gospina trava
Gospina trava je biljka koja se koristi za liječenje simptoma depresije i menopauze. Unatoč njezinoj primjeni kao tradicionalnog lijeka, ova biljka može opasno stupiti u interakciju s raznim lijekovima. Gospina trava slabi učinke mnogih lijekova, uključujući i neke koji se koriste za liječenje visokog krvnog tlaka. Prije uzimanja gospine trave razgovarajte sa svojim liječnikom.
Arnika
Arnika je cvijet iz porodice suncokreta. Koristi se za ublažavanje modrica, upala i oteklina kada se nanosi izravno na kožu.
Stručnjaci preporučuju da se arnika ne uzima oralno zbog rizika od ozbiljnih nuspojava. Te nuspojave mogu uključivati visoki krvni tlak, pojačano krvarenje, povraćanje, proljev te oštećenje srca ili drugih organa.
Gorka naranča
Gorka naranča dobiva se iz ploda ili kore gorke naranče. Dodaci gorke naranče često se koriste kao pomoć pri mršavljenju i poboljšanju sportskih performansi.
Gorka naranča sadrži p-sinefrin, vrstu stimulansa sličnog efedrinu. Američka Uprava za hranu i lijekove (FDA) zabranila je efedrinske stimulanse jer mogu uzrokovati zdravstvene probleme poput moždanog i srčanog udara.
Iako gorka naranča nije zabranjena, treba je koristiti s velikim oprezom. Studije su pokazale da dodaci prehrani s gorkom narančom mogu povisiti krvni tlak i broj otkucaja srca.
