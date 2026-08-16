Oglas

u ranim jutarnjim satima

VIDEO / Novi ruski raketni napad na Kijev: Odjekivale eksplozije, izbili požari

author
Hina
|
16. kol. 2026. 07:41
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Kijev
X

Ruske snage izvele su raketni napad na Kijev u ranim jutarnjim satima u nedjelju, izazvavši požare u najmanje dvije četvrti ukrajinskog glavnog grada, izjavio je gradonačelnik Vitalij Kličko.

Oglas

Kličko je putem aplikacije za razmjenu poruka Telegram objavio da su padajući ostaci projektila izazvali požar u dijelu sjevernog predgrađa koji nije namijenjen stanovanju.

Izgorjelo je nekoliko automobila, a još jedan požar izbio je u području južno od središta grada, rekao je.

Gradska vojna uprava izvijestila je da je jedna osoba ozlijeđena. Svjedoci su za Reuters izvijestili o eksplozijama u gradu. 

Neslužbeni Telegram kanali objavili su fotografije onoga što je opisano kao zapaljeni štandovi na tržnici u tom predgrađu.

Zračne uzbune oglašene su dvaput nakon 2 sata ujutro, a svaka je trajala otprilike pola sata.

Rusija posljednjih tjedana izvodi intenzivne zračne napade na Kijev i druge ukrajinske gradove.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
rat u ukrajini rusija ukrajina

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ