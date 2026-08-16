u ranim jutarnjim satima
VIDEO / Novi ruski raketni napad na Kijev: Odjekivale eksplozije, izbili požari
Ruske snage izvele su raketni napad na Kijev u ranim jutarnjim satima u nedjelju, izazvavši požare u najmanje dvije četvrti ukrajinskog glavnog grada, izjavio je gradonačelnik Vitalij Kličko.
Oglas
Kličko je putem aplikacije za razmjenu poruka Telegram objavio da su padajući ostaci projektila izazvali požar u dijelu sjevernog predgrađa koji nije namijenjen stanovanju.
Izgorjelo je nekoliko automobila, a još jedan požar izbio je u području južno od središta grada, rekao je.
Gradska vojna uprava izvijestila je da je jedna osoba ozlijeđena. Svjedoci su za Reuters izvijestili o eksplozijama u gradu.
🚨🇷🇺🇺🇦 A fresh wave of Russian ballistic missiles is slamming into Kyiv!— Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 16, 2026
Reports indicate that not a single one was intercepted.
If true, Moscow just learned something terrifying: Kyiv’s air defenses are running out of answers.
Writer: Claudiopic.twitter.com/wyPnwtiZFC
Neslužbeni Telegram kanali objavili su fotografije onoga što je opisano kao zapaljeni štandovi na tržnici u tom predgrađu.
Zračne uzbune oglašene su dvaput nakon 2 sata ujutro, a svaka je trajala otprilike pola sata.
Rusija posljednjih tjedana izvodi intenzivne zračne napade na Kijev i druge ukrajinske gradove.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas