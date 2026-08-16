vremenska prognoza
Stiže promjena vremena: Temperature bi mogle pasti za desetak stupnjeva
I današnji dan je svanuo vedro, na kopnu uz temperaturu većinom između 12 i 17°C, u gorskim kotlinama i nižu, dok se duž obale temperatura držala uglavnom između 22 i 28 Celzijevih stupnjeva. Pritom duž obale mjestimice puše slaba fenska bura koja dodatno suši i zagrijava zrak.
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U nastavku dana ostaje sunčano i vruće ljetno vrijeme. U unutrašnjosti Dalmacije postojat će mala mogućnost za popodnevni izolirani pljusak. Puhat će slab, u Slavoniji ponegdje do umjeren jugoistočni vjetar. Na Jadranu slab i umjeren jugozapadni vjetar. Temperatura zraka će poslijepodne biti uglavnom od 32 do 36 Celzijevih stupnjeva pa je za neke dijelove Hrvatske izdan žuti meteoalarm zbog vrućine. Temperatura mora je između 25 i 28°C.
Promjena vremena se očekuje sutra kad bi trebala stići hladna fronta. Već u prvom dijelu dana bit će nešto više oblaka, ponegdje uz vrlo malo kiše.
Ozbiljnija promjena s kišom i grmljavinskim pljuskovima će poslijepodne i navečer zahvatiti unutrašnjost zemlje i sjeverni Jadran, a tijekom noći i Dalmaciju. Mjestimice je moguće i nevrijeme s jakim i olujnim udarima vjetra. Do sredine dana vruće i sparno, a s promjenom vremena u drugom dijelu dana dolazi i osjetno hladniji zrak pa će se temperatura brzo spustiti za desetak i više stupnjeva.
Po trenutačnim pokazateljima to neće biti dovoljne količine kako bi prekinulo probleme zbog dugotrajne suše, ali veliki dio Hrvatske će konačno dobiti nešto kiše koja je jako potrebna. Sredinom tjedna će opet biti više sunca i topline, ali ostaje nestabilno pa su i dalje mogući naleti pljuskova, osobito u unutrašnjosti oko četvrtka i petka.
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