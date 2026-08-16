Stiže promjena vremena: Temperature bi mogle pasti za desetak stupnjeva

Ozbiljnija promjena s kišom i grmljavinskim pljuskovima će poslijepodne i navečer zahvatiti unutrašnjost zemlje i sjeverni Jadran, a tijekom noći i Dalmaciju. Mjestimice je moguće i nevrijeme s jakim i olujnim udarima vjetra. Do sredine dana vruće i sparno, a s promjenom vremena u drugom dijelu dana dolazi i osjetno hladniji zrak pa će se temperatura brzo spustiti za desetak i više stupnjeva.