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Loše vijesti za vozače: Ovo bi trebale biti nove cijene goriva od utorka
Cijene goriva na benzinskim postajama od idućeg bi utorka trebale osjetno porasti.
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Prema izračunima portala Dnevnik.hr, najviše bi poskupio dizel, čija bi litra s 1,71 eura mogla porasti na 1,82 eura. Rasla bi i cijena plavog dizela, s 1,18 na 1,29 eura po litri.
Prema istim izračunima, poskupljuje i benzin, s 1,56 na 1,63 eura po litri.
Službenu odluku o novim cijenama Vlada bi trebala donijeti početkom tjedna.
Umjesto dosadašnjeg modela izračuna novih cijena svakih 14 dana one se sada mijenjaju na tjednoj razini.
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SK
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