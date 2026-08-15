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neslužbeno

Loše vijesti za vozače: Ovo bi trebale biti nove cijene goriva od utorka

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N1 Info
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15. kol. 2026. 18:19
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Gorivo
Freepik/Ilustracija

Cijene goriva na benzinskim postajama od idućeg bi utorka trebale osjetno porasti.

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Prema izračunima portala Dnevnik.hr, najviše bi poskupio dizel, čija bi litra s 1,71 eura mogla porasti na 1,82 eura. Rasla bi i cijena plavog dizela, s 1,18 na 1,29 eura po litri.

Prema istim izračunima, poskupljuje i benzin, s 1,56 na 1,63 eura po litri.

Službenu odluku o novim cijenama Vlada bi trebala donijeti početkom tjedna.

Umjesto dosadašnjeg modela izračuna novih cijena svakih 14 dana one se sada mijenjaju na tjednoj razini.

Teme
cijene goriva cijene goriva u hrvatskoj gorivo

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