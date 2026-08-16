Velika promjena u Njemačkoj? Vlada želi ublažiti pravila o radu nedjeljom

Nils Busch-Petersen, direktor Trgovinskog saveza Berlin-Brandenburg, otišao je korak dalje, poručivši da je vrijeme da se odluka o nedjelji prepusti "trgovcima i kupcima", uz opasku da je tko god nedjeljom proda košulju u Njemačkoj tehnički prekršio zakon - što je, kako je rekao, "potpuna glupost” u internetskom dobu.