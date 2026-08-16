SAD traži od partnera da odaberu stranu: Ili Washington ili Kina

To proizlazi iz izjave američkog dužnosnika i internog nacrta dokumenta u koji je Reuters imao uvid. Iz Reutersa podsjećaju da je Washington prošle godine pokrenuo inicijativu Pax Silica s ciljem osiguravanja opskrbnih lanaca za AI modele, poluvodiče i kritične minerale, usred oštrog tehnološkog suparništva s Pekingom. Inicijativi se pridružilo dvadesetak zemalja, uključujući Kazahstan, koji je ključan potencijalni izvor kritičnih minerala, a koji je također pristupio i kineskoj koaliciji – te bliske američke saveznike poput Japana, Australije i Južne Koreje.