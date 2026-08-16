AI utrka
SAD traži od partnera da odaberu stranu: Ili Washington ili Kina
SAD će zatražiti od 12-ak država da odaberu stranu u utrci s Kinom u razvoju umjetne inteligencije (AI) te će ih upozoriti da će biti isključene iz koalicije za AI koju predvodi SAD ako se istovremeno pridruže konkurentskom okviru koji nudi Peking.
To proizlazi iz izjave američkog dužnosnika i internog nacrta dokumenta u koji je Reuters imao uvid. Iz Reutersa podsjećaju da je Washington prošle godine pokrenuo inicijativu Pax Silica s ciljem osiguravanja opskrbnih lanaca za AI modele, poluvodiče i kritične minerale, usred oštrog tehnološkog suparništva s Pekingom. Inicijativi se pridružilo dvadesetak zemalja, uključujući Kazahstan, koji je ključan potencijalni izvor kritičnih minerala, a koji je također pristupio i kineskoj koaliciji – te bliske američke saveznike poput Japana, Australije i Južne Koreje.
Nacrt pisma koji je pripremio State Department upućen je 35-orici potpisnika američke "Izjave o prilikama u području umjetne inteligencije" (AI Opportunity Statement), potpisane u lipnju; ta skupina obuhvaća članice neobvezujućeg okvira Pax Silica, kao i druge zemlje koje su izrazile želju za usklađivanjem suradnje na području umjetne inteligencije s Washingtonom.
Pritiskom na zemlje da odaberu stranu, SAD nastoji Kini uskratiti resurse u utrci za razvoj najnaprednije umjetne inteligencije, koja bi se mogla iskoristiti za postizanje vojne ili gospodarske prevlasti.
Kineski predsjednik Xi Jinping u srpnju je pokrenuo suparničku "Svjetsku organizaciju za suradnju u području umjetne inteligencije", promičući tehnologiju otvorenih parametara svoje zemlje kao izazov američkom utjecaju u tom sektoru koji se ubrzano razvija. Kazahstan je zasad jedina zemlja koja se pridružila objema inicijativama, što je u Washingtonu upalilo alarm.
'Pax Silica' znači i preuzimanje obveza
"Biti dio svega znači ne biti dio ničega. Potpisivanje Deklaracije 'Pax Silica' nije tek puko učlanjenje, već preuzimanje obveze", stoji u pismu kojim se zemlje poziva da "svjesno donesu odluku" o pitanju umjetne inteligencije.
"To se ne može uskladiti sa članstvom u paralelnim inicijativama čija su očekivanja u suprotnosti s našima", navodi se u tom pismu, bez izravnog spominjanja Kine. Reuters nije uspio utvrditi kada SAD namjerava poslati pismo niti hoće li ono prije slanja biti izmijenjeno. Nacrt nije sadržavao datum. State Department poručio je Reutersu da neće to komentirati.
Kinesko veleposlanstvo u Washingtonu priopćilo je da se ta zemlja protivi politizaciji pitanja trgovine i tehnologije. "Takvi će potezi samo zakočiti globalni napredak u području umjetne inteligencije i neće nikome koristiti", izjavio je glasnogovornik veleposlanstva.
Veleposlanstvo Kazahstana u Washingtonu nije odgovorilo na zahtjev za komentarom.
Sporazum "Pax Silica" ima za cilj potaknuti američke saveznike i partnere na zajedničke projekte i kontrolu izvoza te u konačnici smanjiti ovisnost o protivnicima kad su u pitanju kritični minerali, AI modeli i čipovi koji ih pokreću.
Članovi inicijative "Pax Silica" imaju pristup zajedničkim investicijskim prilikama u projektima povezanima s umjetnom inteligencijom, dok su oni koji su potpisali Izjavu o prilikama u području umjetne inteligencije (AI Opportunity Statement) simbolično prihvatili "zajednički cilj" i "zajedničku viziju" sa SAD-om, navodi se u izjavi objavljenoj na internetskoj stranici State Departmenta.
Borba za tehnološko vodstvo
Utrka između SAD-a i Kine za tehnološko vodstvo dosegla je ključni trenutak, jer su kineski modeli umjetne inteligencije otvorenih parametara ostvarili snažan rast u odnosu na AI modele američkih tvrtki poput OpenAI-a i Anthropica.
Eksponencijalni rast mogućnosti te tehnologije, uključujući sposobnost autonomnog hakiranja, prisilio je globalno preispitivanje njezine moći. Peking razmatra ograničenja inozemnog pristupa nekim od vodećih kineskih modela umjetne inteligencije, ističući rastuću napetost s kineskim strogim programom nacionalne sigurnosti. Washington je u lipnju hvalio Kazahstan kao prvu zemlju u središnjoj Aziji koja se pridružila Pax Silici, donoseći značajne rezerve kritičnih minerala koji pokreću napredne tehnologije.
Američki dužnosnici sastavili su to pismo kako bi jasno dali do znanja da "nije moguće sjediti na dvije stolice", rekao je za Reuters američki dužnosnik koji je želio ostati anoniman s obzirom na to da su unutarnje rasprave o tom pitanju još uvijek u tijeku.
"Teško je zamisliti kako se neka zemlja može vjerodostojno pozicionirati kao pouzdan partner u jednom tehnološkom ekosustavu, a istovremeno pristupati inicijativi koju je osmislila Kina radi promicanja konkurentske vizije razvoja umjetne inteligencije", izjavio je taj dužnosnik.
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