"SUĐENJE STOLJEĆA"
On je najodlikovaniji australski vojnik. Sad je u središtu povijesnog slučaja o ratnim zločinima
Jedan od najznačajnijih trenutaka u australskoj vojnoj povijesti odvio se bez pompe na pisti u zračnoj luci u Sydneyu, kad je Ben Roberts-Smith mirno izveden iz aviona i ubačen u policijski automobil. On je najodlikovaniji živući vojnik u zemlji i najpoznatiji u svojoj generaciji, a u utorak je optužen po pet točaka optužnice za ratni zločin ubojstva.
Optužbe su uslijedile nakon građanskog slučaja klevete, u kojem je prije tri godine utvrđeno da je bivši kaplar Specijalne zračne službe (SAS) i dobitnik Viktorijinog križa nezakonito ubio nekoliko nenaoružanih afganistanskih zatočenika. Roberts-Smith, koji je napustio Australske obrambene snage (ADF) 2013. godine, poriče sve optužbe i naziva ih "nečuvenim" te potaknutim zlobnim i ljubomornim kolegama.
"Optužba Roberts-Smitha za ratne zločine, i to ne samo za jedan, već za više ratnih zločina, vrlo je značajan kulturni i društveni trenutak za zemlju koja je veći dio svoje povijesti pridavala veliku važnost podvizima i doprinosima pripadnika svojih obrambenih snaga", rekao je profesor Donald Rothwell za BBC.
Ali, kazneni progon tako visoko odlikovanog veterana također je izvanredan trenutak za svijet. "Ovo nikad prije nismo vidjeli", kaže Deane-Peter Baker, stručnjak za etiku specijalnih snaga.
"Neviđeni" kazneni progon
Kad se Roberts-Smith vratio kući iz Afganistana 2013. godine, smatrali su ga nacionalnim herojem, budući da je odlikovan najvišim australskim vojnim odlikovanjem za samostalno svladavanje talibanskih boraca koji su napali njegov vod. Uslijedili su brojni govori i nastupi u upravnim odborima, naslovnice časopisa i veliki portreti, priznanja i nagrade, poput one za Oca godine.
No, 2018. godine, devet novina počelo je objavljivati niz članaka u kojima se pisalo o nedoličnom ponašanju tijekom njegovog vremena u SAS-u. Bile su tu tvrdnje o nezakonitim premlaćivanjima i ubojstvima zatvorenika, maltretiranju kolega i obiteljskom nasilju nad ljubavnicom.
Rekao je da je sve to neistina i pokrenuo je visokoprofilnu pravnu bitku koja je trajala sedam godina, koštala milijune dolara, a neki su je nazvali australskim "suđenjem stoljeća". Izgubio je.
Dok su tvrdnje o obiteljskom nasilju i neke od optužbi za maltretiranje odbačene, sudac Saveznog suda 2023. presudio je da su izvješća o četiri ubojstva koja je počinio u biti istinita, a presuda je potvrđena i u žalbenom postupku. Roberts-Smith (47) sad se suočava s još većim ulozima ako bude osuđen po pet optužbi - doživotnim zatvorom i nepoželjnim mjestom u povijesti.
Zašto je istraga trajala toliko dugo?
Uhićenje Roberts-Smitha bio je vrhunac petogodišnje istrage posebnog nadzornog tijela osnovanog nakon istrage o navodima o australskim ratnim zločinima u Afganistanu. Izvješće Brereton iz 2020. pronašlo je "vjerodostojne dokaze" da su elitni vojnici nezakonito ubili 39 ljudi, preporučujući istragu 19 sadašnjih ili bivših pripadnika ADF-a.
Za to je osnovan specijalizirani tim, nazvan Ured posebnog istražitelja (OSI), ali napredak je bio spor. Do sada je optužena samo još jedna osoba, bivši vojnik SAS-a Oliver Schulz.
Osim ogromne udaljenosti između Australije i mjesta gdje se sve dogodilo, još jedan sloj složenosti dodaje teret koji se stavlja na iskaz svjedoka takozvane "braće po oružju".
"Vojna kultura je zaista važna važan faktor", rekao je za BBC Peter Stanley, bivši glavni povjesničar u Australskom ratnom memorijalu (AWM). "Ali, potencijalni svjedoci koji bi inače šutjeli, prihvatili su ideju da je njihova glavna obveza istina, a ne bilo kakva prijateljstva koja možda imaju."
Malo je vjerojatno da je slučajnost da su oba slučaja koja su dospjela do suda bila predmet istraživačkog novinarstva, dodao je, što je možda otkrilo tragove za policiju i pomoglo u olakšavanju puta do kaznenog progona.
Ni formalni sudski postupak vjerojatno neće biti brz. "Nemamo suvremenog iskustva sa suđenjima za ratne zločine koja se provode u Australiji", kaže Rothwell, jedan od vodećih australskih stručnjaka za međunarodno pravo, te dodao da je sve ovo novo u smislu moderne australske pravne povijesti. Smatra da do suđenja neće doći tako brzo.
Vojno nasljeđe nacije pod vatrom
Australija je dugo pretpostavljala da su njezine trupe onakve s kojima se želite boriti, ali i protiv kojih se želite boriti: učinkovite, izdržljive, hrabre i odane, a istovremeno poštene i časne.
Vrijednosti takozvanog duha Anzaca, poznato povezane s propalom ofenzivom koju su australske trupe izvele na Galipolju u Turskoj u Prvom svjetskom ratu, utkane su u australski osjećaj nacionalnog identiteta. Ali, ova dugotrajna saga dovodi u pitanje način na koji nacija vidi sebe i svoje snage.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare