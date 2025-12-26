U Crnoj Gori uhićen osumnjičenik za ratne zločine kojeg traži Hrvatska

Kovačević je osuđen po zapovjednoj odgovornosti jer je, kako se navodi u presudi Županijskog suda u Splitu iz 2019. godine, kao aktivni vojnik, poručnik JNA i zapovjednik voda mogao i trebao spriječiti zlostavljanje. Ne samo da to nije učinio, već je podržavao i ohrabrivao mučenje ratnih zarobljenika.