Osam država je glasalo protiv rezolucije o Černobilu. Jedna je posebno šokirala

Sjedinjene Države neočekivano su glasale protiv ukrajinske rezolucije o Černobilu u UN-u, pridruživši se Rusiji i njezinim saveznicama, navodeći kao razlog protivljenje upućivanju na Agendu 2030., a ne na samu Ukrajinu ili nuklearnu sigurnost.
Sjedinjene Države neočekivano su u srijedu glasale protiv rezolucije o dugoročnim posljedicama černobilske katastrofe u Općoj skupštini UN-a, svrstavajući Washington u isti tabor s Rusijom, Bjelorusijom, Kinom, Sjevernom Korejom, Nikaragvom i Nigerom tijekom ključnog glasanja o nuklearnoj sigurnosti i međunarodnoj suradnji.
Rezolucija, čiji je cilj proširiti globalne napore na ublažavanju trajnih posljedica katastrofe iz 1986., usvojena je uz potporu 97 država, prema prijenosu uživo iz UN-a, kako prenosi Kyiv Post. Trideset i devet država suzdržalo se od glasanja, dok su SAD stale uz Moskvu i njezine saveznike u protivljenju dokumentu.
Što rezolucija kaže
Tekst priznaje trajne posljedice černobilske katastrofe i potrebu za daljnjom pomoći pogođenim područjima. Također izražava zabrinutost zbog oštećenja Novog zaštitnog skloništa 14. veljače 2025., uzrokovanog ruskim napadom dronom – napadom koji je doveo u pitanje desetljeća međunarodnih napora na zaštiti lokacije.
Rezolucija dodatno formalizira korištenje ukrajinske transliteracije „Chornobyl” u svim materijalima UN-a, uključujući i službeni naziv Međunarodnog dana sjećanja 26. travnja. Također zakazuje posebnu sjednicu Glavne skupštine za 24. travnja 2026., povodom 40. godišnjice tragedije.
The UN General Assembly has adopted an important initiative of Ukraine—the draft resolution on the Chornobyl disaster.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) December 11, 2025
I emphasize that the resolution uses the right spelling — Chornobyl (because this city is located in Ukraine), not the Russian-style “Chernobyl,” as it had been… pic.twitter.com/rFJmuQ93PW
Zašto su SAD glasale protiv
Predstavnica američke delegacije rekla je da se američko protivljenje ne odnosi na njihov stav o Ukrajini ili nuklearnoj sigurnosti, već na reference na Agendu 2030. za održivi razvoj.
Te odredbe, navela je, promiču „meku agendu globalnog upravljanja“ koja je nespojiva s američkim nacionalnim suverenitetom. Dodala je da će SAD nastaviti podržavati međunarodne inicijative za nuklearnu sigurnost i napore na sprječavanju incidenata u ukrajinskim nuklearnim postrojenjima.
Reakcija Ukrajine
Stalni predstavnik Ukrajine pri UN-u kritizirao je Bjelorusiju zbog predlaganja alternativnog teksta, nazvavši to „ciničnim“ s obzirom na ulogu Minska u omogućavanju ruske invazije u punom opsegu, uključujući zauzimanje černobilske lokacije u prvim danima rata.
Također je naglasio važnost napuštanja sovjetske transliteracije „Chernobyl“, opisujući prelazak na „Chornobyl“ kao odbacivanje imperijalnog nasljeđa i potvrdu ukrajinskog identiteta.
