Osam država je glasalo protiv rezolucije o Černobilu. Jedna je posebno šokirala

Predstavnica američke delegacije rekla je da se američko protivljenje ne odnosi na njihov stav o Ukrajini ili nuklearnoj sigurnosti, već na reference na Agendu 2030. za održivi razvoj.

Te odredbe, navela je, promiču „meku agendu globalnog upravljanja“ koja je nespojiva s američkim nacionalnim suverenitetom. Dodala je da će SAD nastaviti podržavati međunarodne inicijative za nuklearnu sigurnost i napore na sprječavanju incidenata u ukrajinskim nuklearnim postrojenjima.