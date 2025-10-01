Oglas

reaktor broj četiri

VIDEO / Nuklearka u Černobilu ostala bez struje nakon ruskog napada

author
N1 Info
|
01. lis. 2025. 22:26
černobil
Screenshot / X

Opskrba strujom zaštitne konstrukcije koja izolira reaktor broj četiri u nuklearnoj elektrani Černobil, uništenoj u katastrofi 1986. godine, prekinuta je ruskim bombardiranjem

Oglas

Ruski napad na energetski objekt u gradu Slavutiču u Kijevskoj oblasti uzrokovao je nestanak struje u nuklearnoj elektrani Černobil, priopćilo je Ministarstvo energetike, prenosi Kyiv Independent.

Slavutič, satelitski grad elektrane Černobil na sjeveru Ukrajine, izgrađen je za smještaj evakuiranog osoblja elektrane nakon katastrofe 1986. godine.

Ministarstvo energetike također je izvijestilo o "izvanrednoj situaciji" u nekoliko postrojenja unutar nuklearne elektrane u Černobilu.

"Zbog prenapona, Novi sigurni konfinitet - ključna struktura koja izolira uništeni 4. reaktor nuklearne elektrane u Černobilu i sprječava ispuštanje radioaktivnih materijala u okoliš - ostao je bez struje", stoji u izjavi.

Zaporižje bez napajanja 10 dana

Incident se događa u trenutku kada je elektrana Zaporižje, najveća u Europi, bez vanjskog napajanja više od tjedan dana - stanje koje je direktor IAEA-e Rafael Grossi opisao kao najdulje od početka rata u Ukrajini.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski opisao je situaciju kao "kritičnu", napominjući da je Zaporižje ostalo bez struje deseti put od veljače 2022. Kijev i Moskva međusobno se optužuju za rizik katastrofe.

Dizelski generatori sada opskrbljuju elektranu energijom, ali jedan je već otkazao, rekao je Zelenski.

Teme
nuklearna elektrana radioaktivnost zaporižje černobil

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ