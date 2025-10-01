Opskrba strujom zaštitne konstrukcije koja izolira reaktor broj četiri u nuklearnoj elektrani Černobil, uništenoj u katastrofi 1986. godine, prekinuta je ruskim bombardiranjem
Ruski napad na energetski objekt u gradu Slavutiču u Kijevskoj oblasti uzrokovao je nestanak struje u nuklearnoj elektrani Černobil, priopćilo je Ministarstvo energetike, prenosi Kyiv Independent.
Slavutič, satelitski grad elektrane Černobil na sjeveru Ukrajine, izgrađen je za smještaj evakuiranog osoblja elektrane nakon katastrofe 1986. godine.
An Emergency Situation has been declared by the Ukrainian Energy Ministry at the Chernobyl Nuclear Power Plant in the Kyiv Oblast of Northern Ukraine, after shelling today by Russian Forces damaged energy infrastructure in the city of Slavutych, cutting power to the New Safe… pic.twitter.com/aQdqK8W7Wa— OSINTdefender (@sentdefender) October 1, 2025
Ministarstvo energetike također je izvijestilo o "izvanrednoj situaciji" u nekoliko postrojenja unutar nuklearne elektrane u Černobilu.
"Zbog prenapona, Novi sigurni konfinitet - ključna struktura koja izolira uništeni 4. reaktor nuklearne elektrane u Černobilu i sprječava ispuštanje radioaktivnih materijala u okoliš - ostao je bez struje", stoji u izjavi.
Zaporižje bez napajanja 10 dana
Incident se događa u trenutku kada je elektrana Zaporižje, najveća u Europi, bez vanjskog napajanja više od tjedan dana - stanje koje je direktor IAEA-e Rafael Grossi opisao kao najdulje od početka rata u Ukrajini.
Russian Geran drones struck the Slavutych substation in northern Kyiv Oblast. Massive fires broke out following the strikes pic.twitter.com/4hXnLwehU7— VolgaLad (@cym27s) October 1, 2025
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski opisao je situaciju kao "kritičnu", napominjući da je Zaporižje ostalo bez struje deseti put od veljače 2022. Kijev i Moskva međusobno se optužuju za rizik katastrofe.
Dizelski generatori sada opskrbljuju elektranu energijom, ali jedan je već otkazao, rekao je Zelenski.
