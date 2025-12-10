Mijenja se ime najvećeg umjetnog jezera u Hrvatskoj: Evo kako bi se moglo zvati

"Ime Akumulacija Dubrava ostalo je tijekom izgradnje Hidroelektrane Donja Dubrava, iako taj naziv nije vezan uz naziv katastarske općine Donja Dubrava, odnosno čak je i različiti u odnosu na naziv naselja. Naime, naselje, odnosno Općina Donja Dubrava, ima ime Donja Dubrava, a ne Dubrava kako je netko nekad imenovao jezero. Samo jezero uopće nije prostorno povezano s katastarskom općinom Donja Dubrava i nema nikakvog opravdanja da se zadrži navedeni naziv. Jezero se prostire na različitim katastarskim općina, a čestice koje su uključene vode se pod različitim nazivima",obrazlaže gradonačelnik Ljubomir Kolarek (HDZ).