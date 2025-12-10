Washington Post: "Ovako bi trebao izgledati mirovni plan za Ukrajinu"

Unatoč tako klimavim temeljima, Trumpovi mirovni napori ipak pokazuju određeni potencijal. Američki pregovarači Jared Kushner i Steve Witkoff poslovni su magnati, a ne diplomati. No čini se da razumiju kako je najbolja zaštita za Ukrajinu kombinacija čvrstih sigurnosnih jamstava i budućeg gospodarskog prosperiteta. Također im je jasno da će paket propasti ako ga Zelenski ne bude mogao prodati narodu koji je hrabar, ali umoran od rata.