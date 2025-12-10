Otkriven novi soj virusa: "Upravo je ono čega su se stručnjaci pribojavali"

Zdravstvene vlasti još procjenjuju važnost novog soja, no jedna liječnica tvrdi da ovo otkriće predstavlja „upravo ono čega su se stručnjaci iz tog područja bojali da bi se moglo dogoditi”. Agencija za zdravstvenu sigurnost Ujedinjenog Kraljevstva (UKHSA) i Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) obaviještene su o nalazu nakon što su testovi pokazali da je virus „rekombinantni” soj, što znači da sadrži genetski materijal dvaju različitih vrsta majmunskih boginja koji već kruže svijetom, piše Express.