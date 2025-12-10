Otkriven novi soj virusa: "Upravo je ono čega su se stručnjaci pribojavali"

Zdravstveni službenici u Engleskoj priopćili su da je otkriven novi soj virusa koji može biti „ozbiljan”. Soj je mješavina dvije glavne vrste virusa majmunskih boginja i otkriven je kod osobe koja se nedavno vratila s putovanja po Aziji.
Zdravstvene vlasti još procjenjuju važnost novog soja, no jedna liječnica tvrdi da ovo otkriće predstavlja „upravo ono čega su se stručnjaci iz tog područja bojali da bi se moglo dogoditi”. Agencija za zdravstvenu sigurnost Ujedinjenog Kraljevstva (UKHSA) i Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) obaviještene su o nalazu nakon što su testovi pokazali da je virus „rekombinantni” soj, što znači da sadrži genetski materijal dvaju različitih vrsta majmunskih boginja koji već kruže svijetom, piše Express.
Dr. Boghuma Titanji, izvanredna profesorica medicine na Sveučilištu Emory, izjavila je da je novi pronađeni soj, koji sadrži elemente i klada Ib i klada IIb majmunskih boginja (mpox), „upravo ono čega su se stručnjaci bojali da će se dogoditi ako se virus nastavi globalno širiti bez odlučnog odgovora da se to zaustavi”.
"Ključna je briga sada hoće li ovakvi događaji promijeniti virulentnost virusa"
Prema dr. Titanji, mpox pripada obitelji virusa poznatih po sposobnosti „rekombiniranja i stvaranja novih varijanti”, kako prenosi Manchester Evening News.
Dodala je: „Ključna je briga sada hoće li ovakvi događaji promijeniti prenosivost ili virulentnost virusa. Postoje i posljedice za to koliko dobro postojeće platforme za testiranje mogu prepoznati ove nove rekombinantne sojeve.
Što više dopuštamo kruženje mpoxa, to mu više pružamo prilika da se rekombinira i prilagodi, dodatno učvršćujući mpox virus kao ljudski patogen koji neće nestati.”
UKHSA je poručila da sada procjenjuje značaj ovog nalaza i može li se novi soj ponašati drukčije.
Dr. Katy Sinka, voditeljica za spolno prenosive infekcije u UKHSA-i, rekla je: „Naše genomsko testiranje omogućilo nam je otkrivanje ovog novog soja mpoxa. Uobičajeno je da se virusi razvijaju, a daljnje analize pomoći će nam da bolje razumijemo kako se mpox mijenja.”
Stručnjakinja je zatim pozvala sve koji imaju pravo na cjepivo da se cijepe. Rekla je: „Iako je mpox kod mnogih blag, može biti i ozbiljan. Cijepljenje je dokazano učinkovit način zaštite od teškog oblika bolesti, stoga se svakako cijepite ako ispunjavate uvjete. Važno je ostati oprezan zbog rizika od ove neugodne bolesti.”
Simptomi
Mpox, ranije poznat kao majmunske boginje (monkeypox), virusna je infekcija uzrokovana virusom koji pripada istoj obitelji kao i velike boginje.
Najčešći simptomi uključuju promjene na koži ili osip koji može trajati dva do četiri tjedna, povišenu temperaturu, glavobolju, bolove u leđima, bolove u mišićima i umor.
Među ljudima se širi bliskim fizičkim kontaktom, kašljem ili kihanjem, kao i dodirivanjem zaražene odjeće, posteljine ili ručnika.
