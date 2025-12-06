IAEA: Štit u Černobilu je oštećen, više ne može zadržati radijaciju

Riječ je o golemoj čeličnoj konstrukciji poznatoj kao "Novi sigurni zaštitni omotač", koja je mukotrpno izgrađena pored uništenog reaktora i potom 2019. godine postavljena na tračnice iznad njega u sklopu inicijative koju je predvodila Europa. Izgrađena je kako bi zamijenila stari betonski "sarkofag", na brzinu podignut nakon eksplozije 1986. dok je Ukrajina još bila dio Sovjetskog Saveza. Novi omotač trebao je zadržati radijaciju tijekom višedesetljetnog procesa konačnog uklanjanja sarkofaga, zgrade reaktora i rastaljenog nuklearnog goriva.