IAEA: Štit u Černobilu je oštećen, više ne može zadržati radijaciju

Zaštitni omotač iznad uništenog nuklearnog reaktora u Čornobilu, koji je oštećen u napadu dronom u veljači, više ne može obavljati svoju ključnu funkciju zadržavanja radijacije, upozorila je Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA).
Napad je probio rupu u štitu vrijednom 1,5 milijardi eura, čija je svrha omogućiti konačno čišćenje lokacije nuklearne katastrofe iz 1986. godine, piše The Guardian, a prenosi Index.
Riječ je o golemoj čeličnoj konstrukciji poznatoj kao "Novi sigurni zaštitni omotač", koja je mukotrpno izgrađena pored uništenog reaktora i potom 2019. godine postavljena na tračnice iznad njega u sklopu inicijative koju je predvodila Europa. Izgrađena je kako bi zamijenila stari betonski "sarkofag", na brzinu podignut nakon eksplozije 1986. dok je Ukrajina još bila dio Sovjetskog Saveza. Novi omotač trebao je zadržati radijaciju tijekom višedesetljetnog procesa konačnog uklanjanja sarkofaga, zgrade reaktora i rastaljenog nuklearnog goriva.
Procjena IAEA-e: Hitno potrebna obnova
Nakon inspekcije provedene prošli tjedan, glavni direktor IAEA-e Rafael Grossi izjavio je kako je misija "potvrdila da je [zaštitna struktura] izgubila svoje primarne sigurnosne funkcije, uključujući sposobnost zadržavanja, ali je također utvrdila da nema trajnih oštećenja njezinih nosivih konstrukcija ili sustava za nadzor".
Grossi je dodao da su neki popravci već izvršeni, "ali sveobuhvatna obnova ostaje ključna za sprječavanje daljnje degradacije i osiguravanje dugoročne nuklearne sigurnosti".
Ujedinjeni narodi su 14. veljače izvijestili, pozivajući se na ukrajinske vlasti, da je dron s visokoeksplozivnom bojevom glavom pogodio elektranu, izazvavši požar i oštetivši zaštitnu konstrukciju. Ukrajina je za napad okrivila Rusiju, no Moskva je zanijekala da je gađala postrojenje.
Tada je objavljeno da su razine radijacije ostale normalne i stabilne te da nije bilo izvješća o curenju.
Ruske snage okupirale su elektranu i okolno područje više od mjesec dana na početku invazije na Ukrajinu u veljači 2022. godine, tijekom pokušaja napredovanja prema Kijevu. IAEA je svoju inspekciju provela istovremeno s nacionalnom istragom o šteti na električnim trafostanicama uzrokovanom ratom.
