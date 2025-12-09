Oglas

NAKON GAĐANJA DRONOM

Zaštitna struktura nuklearke Černobil nije više sigurna

author
DW
|
09. pro. 2025. 10:29
Černobil
HANDOUT / AFP

U veljači je zaštitni omotač nuklearne elektrane Černobil bio pogođen dronom. Međunarodna agencija za atomsku energiju sada je izdala novu procjenu sigurnosti elektrane.

Zaštitna struktura napuštene nuklearne elektrane Černobil na sjeveroistoku Ukrajine nakon oštećenja izazvanog dronom više ne ispunjava svoje najvažnije sigurnosne funkcije. To je zaključila Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) nakon provedene provjere. Generalni direktor IAEA-e Rafael Grossi izjavio je da omotač, takozvani sarkofag, što prije treba sveobuhvatnu sanaciju.

IAEA je nedavno proveo inspekciju zaštitne strukture koja je potvrdila „da je zaštitni omotač izgubio svoje primarne sigurnosne funkcije, uključujući sposobnost zadržavanja radioaktivnog materijala".

Nema trajnih oštećenja nosivih struktura omotača

Nakon napada dronom početkom godine također je utvrđeno da nema trajnih oštećenja nosivih struktura ili nadzornih sustava zaštitnog omotača. Već su izvršeni određeni popravci, rekao je dalje šef IAEA-e i upozorio da je nužna sveobuhvatna obnova kako bi se osigurala dugoročna sigurnost.

Zaštitna struktura izgrađena je nakon nuklearne katastrofe u Černobilu u travnju 1986. preko ruševine reaktorskog bloka četiri, kako bi se spriječilo daljnje ispuštanje radioaktivnog materijala. Ujedinjeni narodi su 14. veljače izvijestili da je dron s visokorazornom bojnom glavom pogodio sarkofag. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je za napad okrivio Rusiju. Moskva te optužbe odbacuje. Prema tadašnjim navodima, razine zračenja ostale su normalne i stabilne.

IAEA: automatski nadzorni sustav treba poboljšati

IAEA je sada preporučio daljnje mjere sanacije i zaštite. Među njih spadaju kontrola vlage, ažurirani program za nadzor korozije i poboljšanje automatskog nadzornog sustava za sarkofag. Prema Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju sa sjedištem u Beču, dodatni privremeni popravci trebali bi se obaviti sljedeće godine kako bi se ponovno uspostavila sposobnost omotača da zadržava radioaktivni materijal.

U ratu koji je Rusija pokrenula protiv Ukrajine u veljači 2022. uvijek se iznova prijavljuju incidenti u dijelom ugašenim nuklearnim elektranama u Ukrajini. Prema navodima iz Kijeva, posljednji put je opskrba električnom energijom na sarkofagu u Černobilu bila prekinuta početkom listopada.

Isključena nuklearna elektrana Zaporižija na jugu Ukrajine, koju ruske trupe drže pod okupacijom od ožujka 2022., bila je u jesen oko mjesec dana odsječena od vanjskog napajanja električnom energijom.

IAEA je izvijestio da je elektrana i prošli tjedan bila na pola sata odvojena od eksterne opskrbe strujom. To se dogodilo već jedanaesti put od početka rata.

Teme
nuklearka nuklearna elektrana u černobilu nuklearna katastrofa rat u ukrajini ukrajina černobil

