Zaštitna struktura nuklearke Černobil nije više sigurna

Zaštitna struktura izgrađena je nakon nuklearne katastrofe u Černobilu u travnju 1986. preko ruševine reaktorskog bloka četiri, kako bi se spriječilo daljnje ispuštanje radioaktivnog materijala. Ujedinjeni narodi su 14. veljače izvijestili da je dron s visokorazornom bojnom glavom pogodio sarkofag. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je za napad okrivio Rusiju. Moskva te optužbe odbacuje. Prema tadašnjim navodima, razine zračenja ostale su normalne i stabilne.