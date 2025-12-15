Policija pustila muškarca privedenog zbog pucnjave na Sveučilištu Brown

Policija je pustila na slobodu muškarca privedenog zbog smrtonosne pucnjave na kampusu Sveučilišta Brown u Providenceu, Rhode Island, što znači da je osumnjičeni napadač i dalje u bijegu.
U napadu koji se dogodio u subotu ubijene su dvije osobe, a devet ih je ozlijeđeno, a vjeruje se da su gotovo svi žrtve studenti, piše Sky News.
Tri visoka dužnosnika za provedbu zakona, upoznata s istragom, prethodno su za NBC News, američkog partnera Sky Newsa, izjavila da je privedeni bio 24-godišnji Benjamin Erickson, koji je nekoliko godina služio u američkoj vojsci.
Vlasti umiruju javnost
Gradonačelnik Providencea Brett Smiley obratio se javnosti na konferenciji za novinare, priznajući da bi ova vijest mogla izazvati novu zabrinutost, prenosi Index.
"Znamo da će ovo vjerojatno izazvati novu tjeskobu u našoj zajednici i želimo ponoviti ono što smo rekli ranije... a to je da od prvog poziva, sada prije dan i pol, nismo primili nikakve vjerodostojne ili specifične prijetnje zajednici Providencea", rekao je. "Stoga status sigurnosti u našoj zajednici ostaje nepromijenjen i vjerujemo da ste i dalje sigurni u našoj zajednici."
Smiley je dodao da će pojačana prisutnost policije ostati na snazi diljem grada i u sveučilišnom kampusu. Državni odvjetnik Rhode Islanda Peter Neronha izrazio je uvjerenje u uspjeh istrage: "Još nismo riješili ovaj slučaj, ali uvjeren sam da ćemo to učiniti u bliskoj budućnosti."
Napad tijekom ispita
Pucnjava se dogodila u učionici na prvom katu zgrade strojarstva Barus & Holley, gdje se održavaju studiji i istraživanja strojarstva i fizike. Prorektor Sveučilišta Brown, Frank Doyle, potvrdio je da su se u zgradi održavali završni ispiti kada je napadač otvorio vatru.
Prema policijskom dužnosniku koji je razgovarao s novinskom agencijom AP, napadač je ispalio više od 40 metaka kalibra 9 mm. Pištolj još nije pronađen, no službenici su na mjestu događaja pronašli dva napunjena spremnika s 30 metaka.
Potraga za osumnjičenim
Vlasti su objavile videozapis na kojem se vidi osumnjičenik kako hoda ulicom udaljavajući se od kampusa. Osoba na snimci odjevena je u tamnu, široku odjeću. Gradonačelnik Smiley izvijestio je o stanju devetero ozlijeđenih.
Sedam osoba je u stabilnom stanju, jedna je i dalje u kritičnom, ali stabilnom stanju, dok je jedna osoba puštena na kućnu njegu. Brown je privatno sveučilište koje pohađa oko 7.300 preddiplomskih i više od 3.000 diplomskih studenata.
