SIRIJCI I RUSI NAJBROJNIJI
Povijesne promjene u Njemačkoj: Dvojno državljanstvo i za građane BiH i Srbije, rekordan broj novih Nijemaca
Njemačka bilježi rekordan broj naturalizacija: tijekom 2025. godine njemačko državljanstvo dobilo je više ljudi nego ikada otkako se vodi jedinstvena statistika, odnosno od 2000. godine
Prema pisanju Welt am Sonntaga, samo je u 14 saveznih pokrajina prošle godine naturalizirano najmanje 309.852 ljudi, čime je premašen dosadašnji rekord iz 2024., kada je njemačku putovnicu dobilo 291.955 osoba.
Vlasti porast broja novih državljana objašnjavaju prvenstveno velikim migrantskim valom iz 2015. i 2016. godine. Mnogi migranti koji su tada stigli u Njemačku sada su ispunili uvjet minimalnog boravka potreban za stjecanje državljanstva. Dodatni poticaj dala je i reforma zakona o državljanstvu koju je provela prethodna njemačka vlada, piše Deutsche Welle.
Nova prava za građane BiH i Srbije
Prema novim pravilima, njemačko državljanstvo moguće je dobiti već nakon pet godina boravka, umjesto dosadašnjih osam, a u većini slučajeva dopušteno je i dvojno državljanstvo.
Podnositelji zahtjeva i dalje moraju dokazati poznavanje njemačkog jezika te sposobnost samostalnog uzdržavanja, odnosno da nisu ovisni o socijalnoj pomoći.
Za hrvatske državljane mogućnost dvojnog državljanstva nije novost jer je Njemačka i ranije dopuštala dvojno državljanstvo građanima država članica EU-a.
No novim pravilima sada i državljani zemalja poput Bosne i Hercegovine ili Srbije mogu steći njemačko državljanstvo bez odricanja od matičnog državljanstva.
Odakle su došli novi Nijemci
U mnogim saveznim pokrajinama broj naturalizacija nakon reforme naglo je porastao. Berlin je prošle godine naturalizirao 39.034 osobe, gotovo dvostruko više nego 2024., dok je Brandenburg zabilježio rast od 25 posto.
Sirijci i dalje čine najveću skupinu novih državljana u brojnim pokrajinama, no raste i broj naturaliziranih državljana Turske i Rusije. Samo u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji njemačko državljanstvo dobilo je 3.841 ruski državljanin, što je više od 67 posto više nego godinu ranije.
Njemačke vlasti očekuju da bi sljedeći veliki val naturalizacija mogli činiti ukrajinski izbjeglice. Budući da je prvi veliki priljev izbjeglica iz Ukrajine počeo nakon ruske invazije u veljači 2022., mnogi će već od proljeća 2027. ispunjavati uvjet petogodišnjeg boravka.
Predstavnici lokalnih vlasti smatraju da će broj zahtjeva dodatno rasti i zbog isteka privremenog zaštitnog statusa za ukrajinske izbjeglice u ožujku 2027. godine. Ukrajinci pritom imaju određene prednosti u odnosu na ranije migrantske valove jer od početka imaju lakši pristup tržištu rada, što im omogućuje brže dokazivanje financijske samostalnosti i lakše ispunjavanje uvjeta za dobivanje državljanstva.
