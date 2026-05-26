Povijesne promjene u Njemačkoj: Dvojno državljanstvo i za građane BiH i Srbije, rekordan broj novih Nijemaca

Vlasti porast broja novih državljana objašnjavaju prvenstveno velikim migrantskim valom iz 2015. i 2016. godine. Mnogi migranti koji su tada stigli u Njemačku sada su ispunili uvjet minimalnog boravka potreban za stjecanje državljanstva. Dodatni poticaj dala je i reforma zakona o državljanstvu koju je provela prethodna njemačka vlada, piše Deutsche Welle.