Predsjednik Europskog vijeća saziva izvanredni samit zbog Grenlanda

Veleposlanici država članica u nedjelju popodne održali su izvanredni sastanak na kojem su raspravljali o najnovijem razvoju događaja u vezi s Grenlandom i američkim posezanjem za tim arktičkim otokom koji je u sastavu Kraljevine Danske te najavom dodatnih carina protiv osam zemalja koje su poslale svoje vojnike na vojnu vježbu na Grenland.