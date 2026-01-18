Predsjednik Europskog vijeća saziva izvanredni samit zbog Grenlanda

Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa zbog napetosti oko Grenlanda namjerava sazvati izvanredni sastanak na vrhu čelnika EU-a u četvrtak 22. siječnja, doznaje se od visokog europskog dužnosnika.
Izvor navodi da datum samita nije sto posto utvrđen, ali da će se sastanak na vrhu definitivno održati do kraja sljedećeg tjedna.
Costa je u nedjelju navečer objavio priopćenje u kojem navodi da je s državama članicama obavio konzultacije u vezi sa situacijom oko Grenlanda.
Predsjednik Europskog vijeća navodi da iz tih konzultacija proizlazi da je EU ujedinjen u pogledu poštivanja načela međunarodnog prava, teritorijalnog integriteta i nacionalnog suvereniteta, da je jedinstven u potpori i da je solidaran s Danskom i Grenlandom.
Uz to, navodi se da je zajednički transatlantski interes osigurati mir i sigurnost na Arktiku, kroz suradnju unutar NATO-a.
Costa također ističe zajedničku ocjenu da bi carine koje je najavio američki predsjednik Donald Trump potkopale transatlantske odnose i da nisu kompatibilne s trgovinskim sporazumom između EU-a i SAD-a te da je EU spreman braniti se od bilo kakve prisile.
Veleposlanici država članica u nedjelju popodne održali su izvanredni sastanak na kojem su raspravljali o najnovijem razvoju događaja u vezi s Grenlandom i američkim posezanjem za tim arktičkim otokom koji je u sastavu Kraljevine Danske te najavom dodatnih carina protiv osam zemalja koje su poslale svoje vojnike na vojnu vježbu na Grenland.
