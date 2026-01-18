Glavni tajnik NATO-a: Razgovarao sam s Trumpom o Grenlandu

Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte rekao je u nedjelju da je razgovarao s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom o sigurnosnom stanju na Grenlandu i na Arktiku.
"Nastavit ćemo razgovore o tome i veselim se susresti ga u Davosu" sljedeći tjedan, napisao je Rutte na X-u.
Nije naveo nikakve pojedinosti o sadržaju telefonskog razgovora.
Politička i poslovna elita sljedeći tjedan sastaje se na godišnjem skupu Svjetskog ekonomskog foruma (WEF) u Davosu. Na forumu se očekuje nastup američkog predsjednika.
Trump želi potpuno vlasništvo nad Grenlandom, danskim autonomnim teritorijem, i zaprijetio je višim carinama za osam zemalja koje su pristale doprinijeti osobljem za NATO-vu vježbu na Grenlandu.
