Dan prije vađenja krvi: Što smijete, a što nikako ne biste trebali jesti

U većini slučajeva savjetuje se razdoblje bez hrane u trajanju od osam do dvanaest sati prije vađenja krvi, što se najčešće postiže tijekom noći, osobito ako se analiza obavlja rano ujutro. Ako se krv uzima kasnije tijekom dana, ponekad je potrebno poštovati ovu pauzu, posebno kada se ispituju glukoza, masnoće u krvi te pojedini metabolički i hormonski parametri.