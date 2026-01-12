Lijekovi koji se najčešće propisuju, a imaju ozbiljne nuspojave: "Ovisnost, poremećaj pamćenja i koncentracije"

Unsplash / Ilustracija

Nova statistika otkriva: od svih vrsta lijekova Hrvati najčešće na recept traže one za tjeskobu. U 2024. godini izsano je gotovo 60,4 milijuna recepata - 4,5 milijuna odnosi se na anskiolitike, na drugom su mjestu lijekovi za krvni tlak, a na trećem za masnoću u krvi.

Podijeli

Oglas

"Ljudi nemaju vremena posvetiti se sebi. Pucaju po šavovima i onda se poseže za nekim brzim rješenjima da se stanje olakša", rekao je za Dnevnik.hr Leonard Bressan, obiteljski liječnik KOHOM.

Negativan trend traje već godinama, a struka upozorava - anksiolitici bi se trebali propisivati na kraće vrijeme.

"Ti lijekovi kad se propisuju kroz dulje vrijeme imaju uglavnom nuspojave, izazivaju ovisnost. Kod većine ljude oni izazivaju ozbiljne poremećaje kognicije, pamćenja ili koncetrancije", rekla je Martina Rojnić Kuzman, spec. psihijatar, Hrvatsko psihijatrijsko društvo.

"Anksiolitici se kod nas po glavi stanovnika propisuju oko sedam puta više nego u Švedskoj. Zanimljivo, antidepresivi znanto manje, iako imamo usporedive stope poremećaja raspoloženja", dodao je Robert Likić, farmakolog.