POMOĆ RANJENICIMA

Princ Harry stigao u iznenadni posjet Ukrajini

N1 Info
12. ruj. 2025. 08:15
Princ Harry
SUZANNE PLUNKETT / AFP

Princ Harry nenajavljeno je posjetio Kijev nakon poziva ukrajinske vlade, rekavši kako želi učiniti sve što je moguće kako bi pomogao oporavku tisuća vojnika teško ranjenih u trogodišnjem ratu protiv Rusije.

Tijekom boravka u ukrajinskoj prijestolnici, on i tim iz njegove Zaklade Invictus Games predstavit će nove inicijative za potporu rehabilitaciji ranjenih, s krajnjim ciljem pružanja pomoći svim dijelovima zemlje, prenosi Guardian.

Procjene s početka ove godine govore da je rat u Ukrajini već ostavio 130.000 ljudi s trajnim invaliditetom, a vlada je sada rehabilitaciju kroz sport postavila u središte svoje politike pomoći veteranima.

"Ne možemo zaustaviti rat, ali možemo učiniti sve što je u našoj moći da pomognemo u procesu oporavka", izjavio je u noćnom vlaku prema Kijevu pa dodao:

"Možemo i dalje davati ljudsko lice onima koji su uključeni u ovaj rat i kroz što prolaze. Moramo to držati u fokusu javnosti. Nadam se da će ovaj posjet pomoći da se ljudi prisjete, jer je lako postati neosjetljiv na ono što se događa."

Princ je ispričao kako ga je u Kijev prvotno pozvala Olga Rudnieva, osnivačica i direktorica Centra za traumu Superhumans u Lavovu, koji liječi ranjene amputirce. Posjetio je centar u travnju, no slučajno ju je ponovno susreo prije nekoliko mjeseci u SAD-u.

"Sreo sam Olgu u New Yorku. Bio je to slučajan susret i pitao sam je kako mogu pomoći. Rekla je da bi najveći učinak imao moj dolazak u Kijev. Morao sam provjeriti sa suprugom i britanskom vladom je li to u redu. Potom je stigao i službeni poziv", opisao je princ.

Tijekom posjeta, trebao bi obići Nacionalni muzej povijesti Ukrajine u Drugom svjetskom ratu. Očekuje se i da će provesti vrijeme s oko 200 veterana, koji su također pozvani, te da će se sastati s ukrajinskom premijerkom Julijom Sviridenko.

Rekao je kako mu put u Kijev daje priliku razgovarati s veteranima, ali i osobno vidjeti neka od razaranja.

Natalija Kalmykova, ukrajinska ministrica za pitanja veterana, istaknula je da je sport postao ključna sastavnica u zdravstvenoj skrbi za veterane.

"Zahvaljujući našoj suradnji sa Zakladom Invictus Games uspostavili smo i nastavljamo razvijati ulogu sporta u oporavku u Ukrajini, zbog čega je sport uvršten i u nacionalnu strategiju za veterane."

Do ožujka ove godine više od 22.000 veterana diljem Ukrajine koristilo je pogodnosti poput članarina za teretane i ulaznica za bazene.

kijev princ harry službeni posjet ukrajina

