Princ Harry stigao u iznenadni posjet Ukrajini

Princ Harry nenajavljeno je posjetio Kijev nakon poziva ukrajinske vlade, rekavši kako želi učiniti sve što je moguće kako bi pomogao oporavku tisuća vojnika teško ranjenih u trogodišnjem ratu protiv Rusije.
Tijekom boravka u ukrajinskoj prijestolnici, on i tim iz njegove Zaklade Invictus Games predstavit će nove inicijative za potporu rehabilitaciji ranjenih, s krajnjim ciljem pružanja pomoći svim dijelovima zemlje, prenosi Guardian.
Procjene s početka ove godine govore da je rat u Ukrajini već ostavio 130.000 ljudi s trajnim invaliditetom, a vlada je sada rehabilitaciju kroz sport postavila u središte svoje politike pomoći veteranima.
"Ne možemo zaustaviti rat, ali možemo učiniti sve što je u našoj moći da pomognemo u procesu oporavka", izjavio je u noćnom vlaku prema Kijevu pa dodao:
"Možemo i dalje davati ljudsko lice onima koji su uključeni u ovaj rat i kroz što prolaze. Moramo to držati u fokusu javnosti. Nadam se da će ovaj posjet pomoći da se ljudi prisjete, jer je lako postati neosjetljiv na ono što se događa."
Prince Harry has also arrived in Kyiv.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 12, 2025
Welcome, Sir! pic.twitter.com/uhK3UYOVUr
Princ je ispričao kako ga je u Kijev prvotno pozvala Olga Rudnieva, osnivačica i direktorica Centra za traumu Superhumans u Lavovu, koji liječi ranjene amputirce. Posjetio je centar u travnju, no slučajno ju je ponovno susreo prije nekoliko mjeseci u SAD-u.
"Sreo sam Olgu u New Yorku. Bio je to slučajan susret i pitao sam je kako mogu pomoći. Rekla je da bi najveći učinak imao moj dolazak u Kijev. Morao sam provjeriti sa suprugom i britanskom vladom je li to u redu. Potom je stigao i službeni poziv", opisao je princ.
Tijekom posjeta, trebao bi obići Nacionalni muzej povijesti Ukrajine u Drugom svjetskom ratu. Očekuje se i da će provesti vrijeme s oko 200 veterana, koji su također pozvani, te da će se sastati s ukrajinskom premijerkom Julijom Sviridenko.
Rekao je kako mu put u Kijev daje priliku razgovarati s veteranima, ali i osobno vidjeti neka od razaranja.
Natalija Kalmykova, ukrajinska ministrica za pitanja veterana, istaknula je da je sport postao ključna sastavnica u zdravstvenoj skrbi za veterane.
"Zahvaljujući našoj suradnji sa Zakladom Invictus Games uspostavili smo i nastavljamo razvijati ulogu sporta u oporavku u Ukrajini, zbog čega je sport uvršten i u nacionalnu strategiju za veterane."
Do ožujka ove godine više od 22.000 veterana diljem Ukrajine koristilo je pogodnosti poput članarina za teretane i ulaznica za bazene.
