Pronađenih milijun dokumenata o Epsteinu bit će objavljeno nakon zaštite žrtava

Objavljivanje dokumenata vezanih uz osuđenog seksualnog prijestupnika Jeffreyja Epsteina, koje je naložio Kongres, moglo bi potrajati još nekoliko tjedana, priopćilo je u srijedu ministarstvo pravosuđa, nakon što su američki državni odvjetnik za jug New Yorka i FBI otkrili više od milijun potencijalno relevantnih dokumenata.