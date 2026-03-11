12. dan rata
FOTO, VIDEO / Prvi rezultati istrage: SAD kriv za napad na iransku školu
Dvanaesti je dan otkako su počeli izraelsko.američki napadi na Iran. Iranske oružane snage pokrenule su jutros novi val raketnih napada i napada dronovima na Izrael i nekoliko država Zaljeva
Američka vojska pogodila je noćas i "potpuno uništila" šesnaest iranskih brodova za polaganje mina, rekao je američki predsjednik Donald Trump, upozoravajući da sve mine koje je Iran postavio u Hormuškom tjesnacu mora odmah ukloniti.
"Ako je Iran postavio bilo kakve mine u Hormuškom tjesnacu, a nemamo izvješća o tome, želimo da se one uklone odmah", napisao je Trump na platformi Truth Social.
Rekao je da će se Teheran, ako to ne učini, suočiti s vojnim posljedicama, bez navođenja detalja.
18:20
prije 1 min.
Što je najnovije o zdravlju novog iranskog vrhovnog vođe?
Špekulacije o zdravstvenom stanju novog iranskog vrhovnog vođe sve su glasnije nakon što je izraelsko obavještajno izvješće navelo da je ajatolah Mojtaba Hamenei ranjen istoga dana kada je njegov otac i prethodnik, ajatolah Ali Hamenei, ubijen u izraelskom zračnom napadu na početku ovog rata.
No Yousef Pezeškian, sin iranskog predsjednika Masouda Pezeškiana, napisao je na Telegramu da su mu prijatelji rekli kako je 56-godišnji Hamenei „zdrav i nema nikakvih problema”, javlja Sky News.
Mojtaba Hamenei, čija je supruga također poginula u izraelskom napadu, nije viđen u javnosti niti je dao bilo kakvu izjavu otkako je u ponedjeljak preuzeo dužnost, a razmjeri njegovih ozljeda nisu jasni.
Donald Trump ranije je izjavio da ne bi prihvatio Hameneija kao novog vođu Irana.
18:15
prije 5 min.
Iran je postavio desetak mina u Hormuškom tjesnacu
Iran je postavio oko desetak mina u Hormuškom tjesnacu, izvijestila je novinska agencija Reuters pozivajući se na dva izvora upoznata s tim pitanjem.
Lokacije većine mina su poznate, rekao je jedan izvor, no nije naveden nikakav američki plan za rješavanje tih eksplozivnih naprava.
Američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM) priopćilo je da su njegove snage sinoć pogodile 16 iranskih brodova za postavljanje mina u blizini tjesnaca.
Ranije ovog tjedna Donald Trump upozorio je da će se Iran suočiti sa „smrću, vatrom i bijesom“ ako nastavi ometati naftni promet kroz tjesnac te je pozvao da se sve mine već postavljene u plovnom putu „ODMAH uklone“.
Iran je praktički zaustavio teretni promet kroz tjesnac – kroz koji se iz Perzijskog zaljeva prema Indijskom oceanu transportira oko petina svjetske nafte – otkako je sukob započeo 28. veljače.
18:12
prije 9 min.
Trump izbjegava odgovor na pitanje o napadu na školu u Iranu
Odgovarajući na pitanje novinara o napadu na školu u južnom Iranu u kojem je poginulo 175 ljudi, većinom djece, američki predsjednik je ponovno rekao da ne zna za taj incident.
„Članovi njegove administracije govorili su da je istraga u tijeku i da ne mogu komentirati ono što je predmet otvorene istrage“, rekao je Al Jazeerin Mike Hanna, izvještavajući iz Washingtona.
Prema izvještajima američkih medija, dužnosnici upoznati s preliminarnim nalazima kažu da je vojna istraga u tijeku i da je utvrdila kako su za smrtonosni napad odgovorne Sjedinjene Američke Države.
„Trump je po tom pitanju donekle mijenjao stav. U početku je rekao da je školu pogodila iranska raketa Tomahawk“, rekao je Hanna. „Članovi njegove administracije pokušali su to ublažiti, a on je u jednom trenutku čak i poricao da je to rekao.“
Hanna je dodao da su vojni analitičari odmah odbacili Trumpovu tvrdnju da je Iran slučajno pogodio vlastitu školu.
18:08
prije 12 min.
Broj poginulih u izraelskim napadima na Libanon porastao na 634
Ovo ažuriranje broja poginulih u izraelskim napadima na Libanon od 2. ožujka dolazi od jedinice za upravljanje rizicima od katastrofa libanonske vlade.
17:57
prije 23 min.
Trump: SAD je uništio iransku mornaricu, protuzračne sustave, radare i vodstvo
Trump je novinarima u Bijeloj kući rekao da su Sjedinjene Američke Države uništile iransku mornaricu, njezine protuzračne sustave, radare i vodstvo.
„A mogli bismo učiniti i mnogo gore“, rekao je novinarima, dodajući da bi ono što je u zemlji još ostalo moglo biti uništeno „u roku od sat vremena“.
„Doslovno više nikada ne bi mogli ponovno izgraditi tu zemlju“, rekao je Trump, javlja Al Jazeera.
Također je rekao da nije zabrinut zbog napada na tlu SAD-a koje bi mogli izvesti akteri povezani s Iranom te da bi naftne kompanije trebale koristiti Hormuški tjesnac.
17:45
prije 35 min.
WHO: Potvrđeno 18 napada na zdravstvene ustanove u Iranu
Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) objavila je da je od početka sukoba potvrdila 18 napada na zdravstvene centre u Iranu, u kojima je poginulo osam zdravstvenih radnika.
Takvi napadi "ne samo da odnose živote nego i uskraćuju zajednicama zdravstvenu skrb kada im je najpotrebnija", poručila je agencija, pozvavši na zaštitu pacijenata i zdravstvenih radnika u skladu s međunarodnim pravom, javlja Sky News.
Bolnica Gandhi Hotel u Teheranu oštećena je ranije ovog mjeseca.
U istom razdoblju u Libanonu zabilježeno je 25 napada na zdravstvene centre, u kojima je 16 ljudi poginulo, a 29 je ozlijeđeno, priopćio je WHO.
Više od 100.000 ljudi u Iranu preselilo se zbog sukoba, dok je u Libanonu do 700.000 ljudi interno raseljeno, a mnogi su smješteni u prenapučenim zgradama s ograničenim pristupom čistoj vodi, sanitarnim uvjetima i higijeni.
Gabriel Karlsson, regionalni predstavnik Britanskog Crvenog križa za Bliski istok i sjevernu Afriku, rekao je da bi "šok samo nekoliko dana nasilja mogao stvoriti posljedice koje će utjecati na regiju desetljećima".
"Vidjeli smo obitelji koje spavaju u svojim automobilima, djecu, starije osobe i osobe s invaliditetom koje su ostale bez skloništa", dodao je Karlsson.
"Radimo neumorno kako bismo osigurali da ljudi ne budu u opasnosti, ali brojke su zapanjujuće visoke."
17:43
prije 37 min.
Gusti dim u luci u Omanu nakon ‘napada dronom’ na naftna postrojenja
Skladišta nafte pogođena su u luci Salalah u Omanu, priopćila je tvrtka za pomorsku sigurnost Ambrey, dok državna televizija izvještava da je riječ o napadu dronom, javlja Sky News.
Snimke prikazuju plamen i ogromne oblake crnog dima koji se dižu iz tog područja.
Ambrey je naveo da nema oštećenja na trgovačkim brodovima.
Brodarska kompanija Maersk objavila je da je obustavila sve operacije u luci do daljnjega zbog incidenta koji je u tijeku u blizini terminala za opći teret.
Tvrtka nije pružila dodatne detalje.
17:39
prije 41 min.
Erdogan: "Rat treba zaustaviti prije nego što se zapali cijela regija"
Zračna obrana NATO-a je prošli tjedan presrela dvije iranske rakete nad južnom Turskom gdje se nalaze zračne i radarske baze NATO-a i SAD-a koji su nakon toga pojačane.
"Rat treba zaustaviti prije nego što se proširi i zapali cijela regija. Damo li šansu diplomaciji vrlo je vjerojatno da će se to postići", rekao je Erdogan parlamentu.
17:32
prije 48 min.
Doseljenici na Zapadnoj obali sve nasilniji, računaju na sporu pomoć zbog rata u Iranu
Izraelski doseljenici na okupiranoj Zapadnoj obali iskorištavaju ograničenja kretanja nametnuta tijekom rata protiv Irana kako bi napadali Palestince, a zbog vojnih barikada kola hitne pomoći sporije stižu do žrtava, kažu skupine za ljudska prava i liječnici.
17:26
prije 54 min.
Novi izraelski udari na jug Libanona
Izraelski zračni napadi pogodili su dva grada na jugu Libanona, prema navodima Al Jazeere.
Napadi su bili usmjereni na Toul u okrugu Nabatieh i Zrarieh u okrugu Sidon. Za sada nema neposrednih izvješća o žrtvama.
