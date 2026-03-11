nije zabrinut
Trump: Rat s Iranom je lakši nego što smo mislili
Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je u srijedu da nije zabrinut da će doći do napada na američko tlo, nakon što je FBI ranije upozorio da bi iranski dronovi mogli pogoditi zapadnu obalu SAD-a, izvijestio je ABC News.
Oglas
Upitan u srijedu je li zabrinut da bi Iran mogao odvesti svoju odmazdu korak dalje pokretanjem napada na američko tlo, Trump je novinarima rekao: "Ne, nisam."
ABC News je izvijestio da je FBI upozorio policijske uprave u Kaliforniji da bi Iran mogao uzvratiti na američke napade lansiranjem dronova na zapadnu obalu.
„Nedavno smo dobili informacije da je Iran od početka veljače 2026. navodno namjeravao izvesti iznenadne napade bespilotnim letjelicama s neidentificiranog plovila uz obalu Sjedinjenih Država, ponajprije u Kaliforniji, protiv nepoznatih ciljeva, u slučaju da SAD izvede napade na Iran“, napisao je FBI u upozorenju distribuiranom krajem veljače, prema ABC Newsu.
„Ne posjedujemo dodatne informacije o vremenu, metodi, meti ni počiniteljima ovog navodnog napada.“
Glasnogovornici FBI-a, policijske uprave Los Angelesa, guvernera Kalifornije i gradonačelnika Los Angelesa još nisu odgovorili na zahtjev za komentar.
Reuters je ranije ovog mjeseca izvijestio da bi Iran i njemu odane skupine mogle ciljati SAD napadima kao odgovor na američke napade.
U procjeni prijetnje koju je izradio ured za obavještajne poslove i analizu pri ministarstvu domovinske sigurnosti navodi se da Iran i njegovi posrednici "vjerojatno" predstavljaju prijetnju ciljanih napada na Sjedinjene Države, iako je fizički napad velikih razmjera malo vjerojatan.
„Vidjet ćemo što će se dogoditi s novim iranskim čelnicima”
Trump je također danas komentirao rat u Iranu tijekom posjeta tvrtki Thermo Fisher Scientific u Ohiju. Govoreći odmah na početku o ratu s Iranom, ponovio je ranije izjave da su američke vojne operacije u toj zemlji „par tjedana… [tek] nekoliko tjedana ekspedicije”. Američki predsjednik također je ponovio da su iranske vojne i pomorske sposobnosti ozbiljno oslabljene američkim napadima.
„Dvaput smo im uklonili vodstvo, a sada dolazi nova skupina. Vidjet ćemo što će se s njima dogoditi”, dodao je Trump. Iran je u nedjelju objavio da je Mojtaba Khamenei novi vrhovni vođa zemlje, naslijedivši svog oca Alija Khameneija koji je ubijen u početnim američko-izraelskim napadima 28. veljače.
Trump kaže da se rat s Iranom „pokazao lakšim nego što smo mislili”
Donald Trump je na pitanje novinara je li sukob u Iranu „mala ekspedicija” ili „rat” – kako ga je američki predsjednik ranije opisivao na dva načina – odgovorio:
„Oboje je. To je ekspedicija koja će nas držati podalje od rata. Za njih je to rat, za nas se pokazalo lakšim nego što smo mislili.” Trump je također rekao da je SAD pogodio „28 minskih brodova koristeći potpuno isto oružje koje smo koristili protiv dilera droge”, javlja Sky News.
Čini se da se pritom referirao na politiku svoje administracije napada na brodove na Karibima usmjerene protiv operacija krijumčarenja droge. Ti su napadi bili kritizirani kao smrtonosna upotreba vojne sile u situacijama koje se inače tretiraju kao pitanje provođenja zakona, pri čemu su dovedeni u pitanje zakonitost i učinkovitost takve politike.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas