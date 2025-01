Putin naprasno napustio sjednicu vlade zbog “hitnog međunarodnog poziva”

Podijeli :

Alexey NIKOLSKY / SPUTNIK / AFP / ilustracija

Vladimir Putin prekinuo je sjednicu vlade samo rekavši da mora otići zbog hitnog međunarodnog telefonskog poziva.

Vladimir Putin, ruski predsjednik, u četvrtak je naprasno napustio sjednicu vlade koja je bila u izravnom prijenosu. Putin je kao razlog odlaska samo naveo hitnu potrebu za međunarodnim telefonskim razgovorom, piše Newsweek.

No nije otkrio s kim će voditi telefonski razgovor. Mnogi se pitaju je li s druge linije bio američki predsjednik Donald Trump, koji je ranije izjavio da ubrzo planira nazvati Putina.

No, ostalo je nejasno je li do poziva uopće došlo i je li to bio Trump.

Trump carinama zaprijetio Europskoj uniji. Prijeti i Putinu zbog Ukrajine Trump: Rusija je u problemima, Putin je uništava ratom u Ukrajini

Nakon što je Trump postao predsjednik, zauzeo je jasan stav o Rusiji te je poslao upozorenje da će joj uvesti carine i sankcije ako Moskva uskoro ne sklopi dogovor i ne prekine rat s Ukrajinom, prenosi Dnevnik.hr.

“Zaustavite ovaj smiješni rat, koji se nikad ne bi dogodio da sam ja bio predsjednik. Bit će samo gore. Ako ne postignemo dogovor, i to uskoro, neću imati drugog izbora no uvesti visoke poreze i tarife te žestoke sankcije na sve što Rusija prodaje SAD-u i drugim zemljama”, poručio je Trump.

Zamjenik ruskog veleposlanika pri Ujedinjenim narodima Dmitrij Poljanski ubrzo je odgovorio na ekonomske prijetnje Donalda Trumpa Moskvi.

“Nije više u pitanju samo okončanje rata. To je prije svega pitanje rješavanja temeljnih uzroka ukrajinske krize”, poručio je.

