Uskoro u Zagrebu: Ovako pametni sustav rješava zastoje prije nego što se kolona uopće stvori

Vozači uz potporu AI-a, koji je regulirao paljenje i gašenje semafora, brže stižu na odredište, tvrde lokalne vlasti u Engleskoj
Vozači na sjeveroistoku Engleske provode manje vremena u kolonama nakon što je projekt pametnog upravljanja prometom temeljen na umjetnoj inteligenciji smanjio zastoje na ključnim raskrižjima i do 50 posto, objavile su lokalne prometne vlasti, piše tportal.
Novi podaci pokazuju da su vozači tijekom godine uštedjeli ukupno oko 5000 sati čekanja na šest prometno najopterećenijih točaka u regiji, uključujući raskrižje A174 Parkway.
Sustav koristi prometne podatke u stvarnom vremenu da bi stvorio virtualnu kopiju, takozvanog digitalnog blizanca cestovne mreže u Dolini Tees. Na temelju toga umjetna inteligencija predviđa gdje bi moglo doći do zagušenja te automatski prilagođava rad semafora da bi promet tekao što učinkovitije, piše BBC.
Prema objavljenim brojkama, najveći učinak zabilježen je upravo na raskrižju A174 Parkway, gdje je u godinu dana smanjeno čekanje za ukupno 2780 sati.
Dodatne uštede zabilježene su u blizini Norton Roada, gdje je promet ubrzan za 715 sati, kao i kod Hart Lanea i York Roada u Hartlepoolu. Tehnologija je trenutno aktivna na 57 povezanih lokacija i upravlja sa 196 semaforskih sustava diljem područja Teesside, Darlington i Hartlepool.
Gradonačelnik regije Dolina Tees, Ben Houchen, rekao je da su rezultati konkretni i mjerljivi te da tehnologija vozačima omogućuje brži dolazak na odredište i smanjuje svakodnevnu frustraciju zbog zastoja, a regionalne vlasti dosad su uložile više od dva milijuna funti u projekt FUSION i širi program digitalnog modeliranja prometa.
Ideja je jednostavna: simulirati prometne uvjete u stvarnom vremenu i operaterima dati alat koji može reagirati prije nego što se kolona uopće stvori. Umjesto da prometni centri odgovaraju na već nastali zastoj, sustav pokušava predvidjeti problem i spriječiti ga. Za vozače to znači manje vremena na crvenom svjetlu, kraća putovanja i protočnije prometnice uz pomoć umjetne inteligencije koja prati prometnu mrežu iz sekunde u sekundu.
Zagreb uvodi AI za upravljanje prometom
Zagreb je nedavno najavio uvođenje pametne signalizacije opremljene upravo umjetnom inteligencijom, a ona će u stvarnom vremenu nadzirati promet na cestama. Za početak, bit će instalirana na 12 lokacija u gradu i podrazumijevat će instalaciju videodetekcijskih senzora za praćenje dolazaka vozila prije raskrižja, njihovo brojanje i klasifikaciju, detekciju pješaka, praćenje brzine kretanja te mjerenje vremena koje je potrebno vozilu da prođe tu lokaciju.
Bit će instalirani i širokokutni senzori, fokusirani na samu zonu raskrižja i detekciju vozila neposredno prije ulaska u raskrižje, pa će kamere koristiti AI i tehnologiju dubokog učenja za veću točnost prepoznavanja vozila, pješaka i registarskih oznaka, a obradu podataka odrađivat će unutar same kamere. Tako će sustav moći brže reagirati na promjene na terenu.
No uvođenje takvog sustava postavlja i cijeli niz pitanja o njegovoj pouzdanosti ili pak privatnosti.
