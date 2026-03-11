12. dan rata
FOTO, VIDEO / Novi iranski vrhovni vođa je ranjen? Iran: "Siguran je i dobro je"
Dvanaesti je dan otkako su počeli izraelsko.američki napadi na Iran. Iranske oružane snage pokrenule su jutros novi val raketnih napada i napada dronovima na Izrael i nekoliko država Zaljeva
Američka vojska pogodila je noćas i "potpuno uništila" šesnaest iranskih brodova za polaganje mina, rekao je američki predsjednik Donald Trump, upozoravajući da sve mine koje je Iran postavio u Hormuškom tjesnacu mora odmah ukloniti.
"Ako je Iran postavio bilo kakve mine u Hormuškom tjesnacu, a nemamo izvješća o tome, želimo da se one uklone odmah", napisao je Trump na platformi Truth Social.
Rekao je da će se Teheran, ako to ne učini, suočiti s vojnim posljedicama, bez navođenja detalja.
13 Objava
08:56
prije 20 min.
Treći teretni brod pogođen u Hormuškom tjesnacu
Treći teretni brod pogođen je “nepoznatim projektilom”, izvijestio je britanski centar UK Maritime Trade Operations (UKMTO).
08:55
prije 21 min.
Dronovi pali u blizini zračne luke u Dubaiju
Četiri osobe ozlijeđene su nakon što su dva drona “pala u blizini” Međunarodne zračne luke Dubai, priopćio je Dubai Media Office.
Navodi se da je jedan indijski državljanin zadobio umjerene ozljede, dok su dva državljanina Gane i jedan državljanin Bangladeša zadobili lakše ozljede.
Dodaje se da zračni promet funkcionira normalno.
08:50
prije 26 min.
CENTCOM objavio snimke udara na iranske brodove
Središnje zapovjedništvo američke vojske (CENTCOM) objavilo je snimke napada na iranske brodove.
CENTCOM kaže da je među ciljevima "eliminiranim" u utorak bilo i 16 minopolagača u blizini Hormuškog tjesnaca.
U objavi američke vojske navodi se da su napadi bili usmjereni na iranske pomorske kapacitete, s ciljem slabljenja njihove, kako ističu, ‘sposobnosti projiciranja moći na moru’.
Pročitajte više OVDJE.
U.S. forces are degrading the Iranian regime's ability to project power at sea and harass international shipping. For years, Iranian forces have threatened freedom of navigation in waters essential to American, regional and global security and prosperity. pic.twitter.com/gIBN02mowh— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 10, 2026
08:47
prije 29 min.
Izrael upozorio stanovnike južnog Bejruta
Izraelske obrambene snage izdale su novu naredbu za evakuaciju stanovnicima južnog Bejruta, upozorivši na skore vojne operacije u libanonskoj prijestolnici, piše CNN.
“Izraelska vojska djelovat će u nadolazećim satima na područjima Haret Hreika i Burj al-Barajneha, kao i unutar kompleksa smještenog južno od autoceste Damask”, rekao je u srijedu glasnogovornik izraelske vojske Avichay Adraee. Stanovnike tih područja pozvao je da “odmah odu” i krenu prema istoku autocestom.
08:44
prije 31 min.
Novi iranski ajatolah još se nije pojavio u javnosti
Prošla su četiri dana otkako je Iran imenovao ajatolaha Modžtaba Hameneija novim vrhovnim vođom, ali njegovo mjesto boravka i okolnosti njegova dolaska na vlast i dalje su obavijeni velom tajne.
Više pročitajte OVDJE.
08:38
prije 37 min.
Pogođen još jedan brod
Čini se da je još jedan teretni brod pogođen u Hormuškom tjesnacu, koji je pod kontrolom Irana, prema navodima britanskog centra United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO).
UKMTO je zaprimio dojavu da je brod pogođen nepoznatim projektilom u toj ključnoj pomorskoj ruti, nakon čega je na plovilu izbio požar.
Brod je zatražio pomoć, a posada ga evakuira, piše skynews.
Prijavljena lokacija udara je značajna jer se čini da je brod pogođen upravo na najužem dijelu plovnog puta, što sugerira da je pokušavao proći kroz tjesnac.
08:29
prije 47 min.
Iran: Modžtaba je siguran i dobro
Novi iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamenei "siguran je i dobro“ unatoč izvješćima da je ozlijeđen prvog dana američko-izraelskih napada na zemlju, tvrdi sin iranskog predsjednika Masouda Pezeškiana .
"Čuo sam vijest da je gospodin Modžtaba Hamenei ozlijeđen. Pitao sam neke prijatelje koji imaju veze s tim krugovima. Rekli su mi da je, hvala Bogu, siguran i dobro“, napisao je Yousef, koji je ujedno i savjetnik vlade, u objavi na svom Telegram kanalu, javlja Times of Israel.
JUST IN: Yousef Pezeshkian: Mr. Mojtaba (Khamenei) is injured but is fine and is in a safe place.— IranWire (@IranWireEnglish) March 11, 2026
Following our report yesterday, confirmed by The New York Times today, that President Masoud Pezeshkian has not been able to contact the new "Supreme" Leader, Mojtaba Khamenei, the… pic.twitter.com/gULqKIgcPn
Državna televizija nazvala je Modžtabu "ranjenim veteranom Ramazanskog rata“, misleći na trenutačni rat, no nikada nije precizirala o kakvoj se ozljedi radi. The New York Times ranije danas je izvijestio da je Modžtaba zadobio ozljede nogu prvog dana rata, 28. veljače, kada je njegov otac, vrhovni vođa Ali Hamanei, poginuo u zračnom napadu.
08:08
prije 1h
Novi vrhovni vođa je ranjen?
Iranska državna televizija izvijestila je u ponedjeljak da je Modžtaba ranjen, ali u prilogu nisu navedeni detalji o okolnostima povrede niti o njenoj težini. Također nije navedeno kada je do povrede došlo niti da li ona utječe na njegove svakodnevne obaveze.
Podsjetimo, Hamenei je u nedjelju proglašen nasljednikom svog oca, Alija Hamneija, koji je ubijen. Neki mediji navode da je mlađi Hamenei ranjen već tada, što bi mogao biti jedan od razloga zašto se još nije pojavio u javnosti niti se oglasio video obraćanjem.
Izvor upoznat sa slučajem rekao je za The Jerusalem Post da procjene govore kako je Modžtaba Hamnei, iako je ranjen, i dalje sposoban obavljati svoje dužnosti i upravljati državnim poslovima kao novi vrhovni vođa Irana.
07:34
prije 1h
Izrael pogodio stambenu zgradu u središtu Bejruta
U izraelskim napadima pogođena je stambena zgrada u središtu Bejruta u srijedu, objavili su libanonski mediji, što je drugi napad na grad u zadnjih nekoliko dana.
Izraelska vojska zasad se nije oglasila a nema ni izvješća o žrtvama.
U napadu u Bejrutu u nedjelju ubijeno je pet pripadnika iranskog Korpusa islamske revolucionarne garde.
Libanon je dublje uvučen u regionalni sukob nakon što je Hezbolah, kojeg podržava Iran, otvorio vatru na Izrael, rekavši da je to odmazda za ubojstvo iranskog vrhovnog vođe.
Izrael je od tada izveo zračne napade diljem južnog i istočnog Libanona te u južnim predgrađima Bejruta.
Izraelska vojska u tim je napadima ubila blizu 500 ljudi, među kojima je više od 80 djece, prema podacima libanonskog ministarstva zdravstva.
07:19
prije 1h
Gori brod u Hormuškom tjesnacu
Teretni brod gori u Hormuškom tjesnacu nakon što ga je pogodio nepoznati projektil, objavila je agencija Ujedinjenog Kraljevstva za pomorske trgovačke operacije (UKMTO).
Posada se evakuira i zatražila je pomoć, dodaje se u priopćenju, prenosi Middle East Eye.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare