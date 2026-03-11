FOTO, VIDEO / Novi iranski vrhovni vođa je ranjen? Iran: "Siguran je i dobro je"

Čini se da je još jedan teretni brod pogođen u Hormuškom tjesnacu, koji je pod kontrolom Irana, prema navodima britanskog centra United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO).

UKMTO je zaprimio dojavu da je brod pogođen nepoznatim projektilom u toj ključnoj pomorskoj ruti, nakon čega je na plovilu izbio požar.

Brod je zatražio pomoć, a posada ga evakuira, piše skynews.

Prijavljena lokacija udara je značajna jer se čini da je brod pogođen upravo na najužem dijelu plovnog puta, što sugerira da je pokušavao proći kroz tjesnac.