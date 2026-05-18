Što je ebola i kako se širi?

Ebola je rijetka, ali vrlo teška i često smrtonosna bolest koju uzrokuje virus. Postoje tri vrste virusa ebole koje izazivaju epidemije, a trenutnu epidemiju uzrokuje soj poznat kao Bundibugyo.
Kako se prenosi?
Virus se prenosi među ljudima kontaktom sa zaraženim tjelesnim tekućinama, poput krvi, povraćanja ili drugih izlučevina.
Koliko je smrtonosna?
U prethodnim epidemijama uzrokovanima Bundibugyo virusom ebole umrlo je oko 30 posto zaraženih. Opća stopa smrtnosti kod ebole prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije iznosi oko 50 posto.
Koliko traje inkubacija?
Simptomi se mogu pojaviti između dva i 21 dana nakon zaraze, piše BBC.
Koji su simptomi?
Bolest obično počinje naglo, simptomima sličnim gripi — povišenom temperaturom, glavoboljom, umorom i bolovima u mišićima.
Kako bolest napreduje, javljaju se povraćanje, proljev i zatajenje organa.
Kod nekih pacijenata dolazi do unutarnjeg i vanjskog krvarenja.
Odakle dolazi Ebola?
Epidemije obično počinju kada se čovjek zarazi kontaktom sa zaraženim životinjama, najčešće voćnim šišmišima.
Postoji li cjepivo?
Postoje cjepiva za soj ebole Zair, ali trenutno ne postoji odobreno cjepivo za Bundibugyo varijantu koja je odgovorna za aktualnu epidemiju.
Ebola je prvi put otkrivena 1976. godine na području današnje Demokratske Republike Kongo, a vjeruje se da se virus proširio sa šišmiša. Ovo je već 17. epidemija ebole u toj zemlji.
Koliki je rizik od pandemije?
Zdravstvene vlasti upozoravaju da postoji visok rizik daljnjeg širenja bolesti zbog velikog kretanja stanovništva, urbanih žarišta i rudarskih aktivnosti u pogođenim područjima. Posebno su zabrinuti zbog mogućeg regionalnog širenja na susjedne zemlje.
U posljednjih 50 godina od ebole je u afričkim državama umrlo oko 15.000 ljudi. Najsmrtonosnija epidemija u DR Kongu trajala je od 2018. do 2020. godine, kada je umrlo gotovo 2.300 osoba.
Prošle godine još jedna epidemija u udaljenoj regiji odnijela je 45 života.
