"istrage rođene iz grijeha"
S kojim se optužbama suočava Netanyahu i što ako mu pomilovanje bude odobreno?
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu zatražio je pomilovanje u svom dugogodišnjem korupcijskom procesu – potez koji je među kritičarima izazvao zabrinutost da pokušava zaobići vladavinu prava.
U video obraćanju Netanyahu je rekao da mu trenutačna „sigurnosna i politička“ situacija onemogućava da se nekoliko puta tjedno pojavljuje na sudu.
Njegov zahtjev za pomilovanjem, upućen izraelskom predsjedniku, posljednji je obrat u slučaju koji traje godinama. Mogao bi imati značajne posljedice za izraelski pravni sustav – ali i za Netanyahuovu političku budućnost, s obzirom na to da se sljedeći izbori održavaju iduće godine.
Koje optužbe mu se stavljaju na teret?
Netanyahu je nesumnjivo najutjecajnija politička figura suvremenog Izraela. Prvi put je izabran za premijera 1996., a sada je u svom šestom mandatu.
Protiv njega su podignute optužnice za mito, prijevaru i zlouporabu povjerenja, povezane s istragama koje datiraju još iz 2016. Tri slučaja poznata su po brojkama – Slučaj 1000, 2000 i 4000. Suđenje je počelo 2020.
- Slučaj 1000: Netanyahu je navodno primio darove u vrijednosti oko 200.000 eura, uključujući cigare i šampanjac, od holivudskog producenta Arnona Milchana i australskog milijardera Jamesa Packera.
- Slučaj 2000: odnosi se na navodne sastanke s Arnonom Mozesom, izdavačem dnevnika Yediot Ahronot. Tužitelji tvrde da je Mozes nudio povoljnije medijsko izvještavanje u zamjenu za ograničavanje konkurentskog lista.
- Slučaj 4000: vezan je uz komunikacijski konglomerat Bezeq. Tužiteljstvo tvrdi da je Netanyahu dogovorio pozitivno medijsko predstavljanje na njihovoj platformi u zamjenu za regulatorne promjene koje bi koristile glavnom dioničaru Bezeqa.
Netanyahu uporno odbacuje sve optužbe i tvrdi da je žrtva „lova na vještice“. Godine 2021. optužbe je nazvao „fabriciranima i smiješnima“. Kada je 2024. svjedočio, rekao je:
„Ove istrage rođene su iz grijeha. Nije bilo kaznenog djela, pa su ga izmislili.“
Stručnjaci upozoravaju da se pomilovanje može dati tek nakon osude. No Netanyahu ne namjerava priznati krivnju – jednostavno traži pomilovanje kako bi nastavio obavljati dužnost.
Neovisnost izraelskog pravosuđa
Od početka suđenja 2020. svjedočili su mnogi svjedoci, uključujući bivše Netanyahuove suradnike koji su sklopili sporazume s tužiteljstvom i postali svjedoci pokajnici. Izneseni su brojni inkriminirajući iskazi.
Netanyahu je, međutim, politički vješto koristio druge događaje – posebice rat u Gazi – kako bi odgađao ili prekidao rasprave. Nakon napada Hamasa u listopadu 2023., broj sudskih dana bio je smanjen iz sigurnosnih razloga. Prema medijima, Netanyahu je često tražio odgode zbog ratnih obveza, piše The Conversation.
Iako njegovi pristaše nemaju problem sa zahtjevom za pomilovanjem, slučaj ponovno otvara pitanje neovisnosti izraelskog pravosudnog sustava.
Početkom 2023. njegova je vlada najavila veliku pravosudnu reformu za koju su kritičari tvrdili da bi oslabila Vrhovni sud i sustav provjera i ravnoteža. Netanyahu se formalno nije uključio zbog mogućeg sukoba interesa, ali su reformu gurali njegovi ministri.
Uslijedili su masovni prosvjedi diljem zemlje. Protivnici su to vidjeli kao udar na temeljne principe izraelskog pravnog sustava.
Zahtjev za pomilovanjem sada se uklapa u tu širu priču, iako formalno nisu povezani. Netanyahuovi kritičari tvrde da se time ponovno pokazuje da on i njegova koalicija imaju bitno drugačije poimanje vladavine prava.
Netanyahuov politički opstanak
Ovo je prije svega pitanje Netanyahuova osobnog i političkog opstanka. Nedavno je ponovno izabran za vođu Likuda i najavio da će se kandidirati za premijera na izborima iduće godine – te da očekuje pobjedu.
Prema izraelskom Temeljnom zakonu, Netanyahu ne bi mogao biti kandidat bude li osuđen za teško kazneno djelo, iako nije jasno bi li u praksi doista bio diskvalificiran.
Medijski izvori tvrde da želi pomaknuti izbore s studenog na lipanj, nadajući se da će dotad zaključiti sporazume o normalizaciji odnosa sa Saudijskom Arabijom i Indonezijom. Time bi, smatra se, pokušao iskoristiti vanjskopolitičke uspjehe kako bi umanjio domaće probleme.
S približavanjem izbora pokušava sve moguće političke manevre kako bi ojačao svoj položaj – a zahtjev za pomilovanjem samo je jedan od njih. To je ujedno vjerojatno jedini način da pokuša zaustaviti proces koji traje godinama i koji će prije ili kasnije morati završiti presudom.
