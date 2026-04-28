Upozorenje analitičara
SAD je zaokupljen Iranom, a ova zemlja nastoji pokazati mišiće: "Dovršavaju nuklearni arsenal"
Dok su oči Sjedinjenih Država uprte u Iran, Sjeverna Koreja koristi to kako bi ubrzala svoj vojni program i ojačala nuklearne kapacitete, upozoravaju analitičari.
Od početka rata, koji je izbio nakon američko-izraelskih napada na Islamsku Republiku 28. veljače, Pjongjang je izveo pet lansiranja projektila, od čega četiri u travnju, što je mjesečni rekord od siječnja 2024. godine, prema podacima agencije AFP.
Za stručnjake s kojima je AFP razgovarao, to je znak da Sjeverna Koreja želi pokazati mišiće u trenutku kada su odnosi snaga i pravila uzdrmani sukobima, posebice onim na Bliskom istoku.
"Trenutačni globalni sigurnosni krajolik pretvorio se u 'zonu bez zakona' u kojoj važeće međunarodne norme više ne funkcioniraju", rekao je za AFP Lim Eul-chul, stručnjak za tu zatvorenu zemlju s južnokorejskog sveučilišta Kjungnam.
"Sjeverna Koreja koristi taj vakuum (...) kako bi dovršila svoj nuklearni arsenal."
To ubrzanje počelo je ubrzo nakon kongresa vladajuće stranke sazvanog u veljači radi definiranja nacionalnih smjernica.
Tajming sugerira da Pjongjang želi "istaknuti konkretan napredak" svojih vojnih sposobnosti, rekao je za AFP Hong Min, istraživač s Korejskog instituta za nacionalno ujedinjenje.
Tijekom tog skupa, koji se održava svakih pet godina, vođa Kim Jong Un ponovno je potvrdio da je nuklearni status njegove zemlje "nepovratan i trajan".
Sjeverna Koreja ustraje u tvrdnji da njezini vojni programi imaju za cilj odvratiti svaki pokušaj svrgavanja vlasti, plan koji desetljećima pripisuje Sjedinjenim Državama.
Nedavni sjevernokorejski testovi uključivali su balističke rakete, vrstu naoružanja pod sankcijama, kao i protubrodske krstareće rakete te taktičke rakete s kazetnim streljivom.
"Idealan trenutak"
Analitičari primjećuju određene tehničke napretke i sve veće ovladavanje oružjem dvostruke namjene, konvencionalnim i nuklearnim.
Lim je naglasio kako se čini da je Sjeverna Koreja u stanju koristiti minijaturizirane nuklearne bojeve glave i provoditi "napade zasićenja", kojima je cilj nadvladati neprijateljske sustave presretanja velikom količinom projektila.
"Režim smatra da je ovo idealan trenutak za ubrzanje ofenzivnog odvraćanja i paralelni razvoj konvencionalnih i nuklearnih snaga, sve dok su Sjedinjene Države zaokupljene Bliskim istokom", dodao je.
Pjongjang je osudio američke napade na Iran, nazivajući ih "gangsterskim" manevrima. No, čini se da sjevernokorejska vlada nije priskočila u pomoć Teheranu isporukom oružja, kao Rusiji u ratu protiv Ukrajine. Također nije izravno kritizirala Donalda Trumpa, s kojim se Kim Jong Un susreo tri puta.
Američki predsjednik trebao bi u svibnju posjetiti Kinu, a ponovno se pojavila i mogućnost četvrtog summita s Kim Jong Unom, iako posljednji Trumpov pokušaj približavanja, u listopadu tijekom turneje po Aziji, nije urodio plodom. Pjongjang je ponovio da je njegova denuklearizacija, koju zahtijeva Washington, isključena.
Neučinkovite sankcije
Svojom vojnom dinamikom Sjeverna Koreja također nastoji istaknuti čvrstinu i plodove svog savezništva s Rusijom, koja joj je pružila gospodarsku i tehničku pomoć u zamjenu za slanje sjevernokorejskih vojnika u borbe u Ukrajini.
"Riječ je o pokušaju demonstracije da u Rusiji ima moćnog saveznika usprkos pritisku Sjedinjenih Država i Kine, čime sankcije de facto postaju irelevantne", rekao je Lim.
Tijekom nedavnih susreta na visokoj razini, otvoren je prvi cestovni most između dvije zemlje i obilježen početak izgradnje "bolnice prijateljstva" u sjevernokorejskom gradu Vonsanu.
Sjevernokorejski veleposlanik u Moskvi navodno je čak razgovarao o mogućoj poljoprivrednoj suradnji u ukrajinskoj regiji Herson, koju kontrolira Rusija.
"Sjeverna Koreja je jedna od rijetkih zemalja koja se ne bi bojala angažirati u okupiranoj Ukrajini i obje strane izvlače korist iz takve situacije", objasnio je Fjodor Terticki, stručnjak za Sjevernu Koreju s Korejskog sveučilišta u Seulu.
