VELIKI OTOK

Snažan potres pogodio Havaje

author
Hina
23. svi. 2026. 12:17
Potres magnitude 6 pogodio je Havaje u petak, izvijestio je Američki geološki zavod (USGS).

Potres se dogodio na dubini od 22,4 kilometra, oko 12 kilometara južno od Honaunau-Napoopooa na havajskom Velikom otoku, priopćio je USGS.

Zabilježen je u u 21.46 sati (9.46 sati u subotu po srednjoeuropskom vremenu), dodala je agencija.

Nije bilo prijetnje cunamija, priopćio je Nacionalni centar za upozorenje na cunami.

Zasad nema izvješća o ozlijeđeenima i šteti.

Havaji su seizmički aktivna regija unatoč svom položaju usred masivne tektonske ploče.

Otočje je dom šest aktivnih vulkana, uključujući Kilaueu. Na Havajima se nalazi i Mauna Loa, najveći vulkan na svijetu.

