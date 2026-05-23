Snažan potres pogodio Havaje

Potres magnitude 6 pogodio je Havaje u petak, izvijestio je Američki geološki zavod (USGS).
Potres se dogodio na dubini od 22,4 kilometra, oko 12 kilometara južno od Honaunau-Napoopooa na havajskom Velikom otoku, priopćio je USGS.
Zabilježen je u u 21.46 sati (9.46 sati u subotu po srednjoeuropskom vremenu), dodala je agencija.
Nije bilo prijetnje cunamija, priopćio je Nacionalni centar za upozorenje na cunami.
Zasad nema izvješća o ozlijeđeenima i šteti.
Havaji su seizmički aktivna regija unatoč svom položaju usred masivne tektonske ploče.
Otočje je dom šest aktivnih vulkana, uključujući Kilaueu. Na Havajima se nalazi i Mauna Loa, najveći vulkan na svijetu.
