Bivšim radnicama Leonarde i dalje bez svog novca: Benetton im duguje pola otpremnine

Gotovo godinu i pol nakon što je daruvarska tekstilna tvornica Leonarda zatvorila vrata, 30-ak bivših radnica još čeka pola otpremnine koju im duguje Benetton, talijanski modni div za kojeg su godinama proizvodile odjeću.
Leonarda je zatvorena krajem rujna 2024. nakon što je Benetton, prema navodima sindikata, obustavio narudžbe i odlučio napustiti Hrvatsku. Ljiljana Franjić, koja je u tvornici provela 17 godina, prisjeća se trenutka kad su saznale što ih čeka.
"Direktorica nam je 23. rujna rekla da su narudžbe za Benetton obustavljene, ali zamolila nas je da radimo do kraja mjeseca kako bi nam mogla isplatiti plaću, što je korektno. Uredno smo dolazile i odrađivale posao, no onda je došla i rekla da nema novca jer su računi blokirani", ispričala je Franjić.
Rekla je i da su uvjeti rada u Leonardi bili iscrpljujući zbog velikih normi, ali i načina rada. "Na mom radnom mjestu tijelo vam je u istom položaju osam sati dnevno plus prekovremeni", opisala je.
Plaće su radnice naposljetku dobile, ali ne i puni iznos otpremnine. Agencija za osiguranje radničkih tražbina svoj dio isplatila je kroz stečajni postupak koji je zaključen 24. travnja 2026., ali Benetton svoju obvezu još nije ispunio. "Agencija je isplatila pola otpremnine, a sad pokušavamo dobiti i drugi dio", kaže Franjić.
Prošle srijede bivše radnice otišle su po pravdu sve do Milana. Uz podršku Novog sindikata i aktivista međunarodne mreže Clean Clothes Campaign (CCC) iz 21 zemlje okupile su se ispred Benettonove trgovine na Corsu Vittorio Emanuele i zahtijevale isplatu 50.000 eura otpremnina. Predstavnicima kompanije uručile su divovski račun s iznosima koje im duguju.
Predstavnici CCC-a tom prigodom istaknuli su kako je riječ o iznosu koji je Benetton grupa tijekom 2024. godine zaradila u svega 30 minuta, s obzirom na to da je ukupan prihod grupe te godine iznosio 917 milijuna eura.
Franjić se nada da će prosvjed uroditi plodom. "Vidjet ćemo, nadamo se", rekla je žena koja danas radi kao spremačica, što je za nju pravi preporod u odnosu na rad u tekstilnoj industriji. Kaže da se u tu branšu više nikad ne bi vratila.
Sindikat i aktivisti CCC-a poručuju kako neće odustati dok Benetton ne isplati bivšim radnicama sve što im duguje.
