Oglas

SUKOB SE ZAOŠTRAVA

Rusija potvrdila da je Orešnikom gađala civile u Kijevu: "Bio je to odgovor na terorističke napade"

author
Hina
|
24. svi. 2026. 12:41
napad na Kijev, civili
AFP / GENYA SAVILOV

Rusija je potvrdila treću upotrebu svoje nove balističke rakete srednjeg dometa Orešnik za napad na Ukrajinu.

Oglas

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da je raketa upotrijebljena kao odgovor na ukrajinske "terorističke napade" na ruske civilne ciljeve, prenijela je novinska agencija Interfax.

Ukrajinske vlasti objavile su da je raketa pogodila veliki grad Bilu Cerkvu u Kijevskoj oblasti.

Moskva je raketu Orešnik, što na ruskom znači "ljeska", razmjestila i u Bjelorusiji. Raketa može nositi i konvencionalne i nuklearne bojne glave. Njezina iznimno velika brzina do 12.000 kilometara na sat, uz domet do 5000 kilometara, čini je potencijalnom prijetnjom za cijeli europski kontinent.

Zelenski je napad Orešnikom opisao kao "uistinu neodgovoran". "Važno je da ovo ne prođe bez posljedica za Rusiju", rekao je. Nije iznio pojedinosti o šteti u Biloj Cerkvi.

Bilo je to, prema njegovim riječima, treće korištenje tog oružja u ruskom ratu protiv Ukrajine. Prvi je put upotrijebljeno bez bojnih glava u Dnjipru u jugoistočnoj Ukrajini u studenom 2024., a drugi put u siječnju ove godine u zapadnoj Ukrajini.

Zelenski je prethodne večeri, pozivajući se na informacije zapadnih obavještajnih službi, upozorio na mogući novi napad Orešnikom.

U Kijevu i okolici rano ujutro čuo se niz eksplozija, u kojima su poginule četiri osobe, a ozlijeđeno više od 60, a ruska strana je navodno ispalila 90 raketa i oko 600 dronova.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
kijev napad orešnik rusija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ