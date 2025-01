FOTO, VIDEO / Izvanredno stanje u Los Angelesu: Požari haraju gradom, stižu zastrašujuće snimke

Podijeli :

Požari haraju predgrađima Los Angelesa. Guverner Kalifornije proglasio je izvanredno stanje. Naređena je evakuacija 30.000 ljudi.

Tri šumska požara brzo se šire Los Angelesom, javljaju svjetski mediji.

Jedan u području Pacific Palisadesa započeo je kasno sinoć, a vatrogasna služba okruga Los Angeles priopćila je da je dosad izgorjelo gotovo 3.000 hektara. Naređena je evakuacija oko 30.000 stanovnika ovog područja.

Drugi požar proširio se na više od 200 hektara u Altadeni, a treći je izbio noćas, po našem vremenu u Eatonu, u blizini rezervata prirode i zahvatio sjeverni dio grada. Prema izvješćima vatrogasaca, zahvatio je već više od sto hektara zemlje i širi se velikom brzinom.

Što znači izvanredno stanje?

U Los Angelesu je proglašeno izvanredno stanje zbog šumskih požara, ali što to znači?

Kada se dogodi katastrofa, proglašenje izvanrednog stanja može pomoći državnim i lokalnim vlastima i službama za hitne slučajeve da brzo dobiju resurse za upravljanje krizom i vraćanje stvari u normalu. Izvanredno stanje može se proglasiti tijekom neke situacije ili neposredne prijetnje koja bi mogla dovesti do velike štete, ozljeda ili gubitka života i imovine, bilo da se to događa zbog prirodnog ili umjetno izazvanog uzroka, objašnjava Sky News.

Izvanredno stanje može proglasiti guverner ili lokalni gradonačelnik i tako pomoći području da dobije brzu državnu ili saveznu financijsku pomoć za odgovor na katastrofu. Guverneri mogu stvoriti nove zakone ili suspendirati one koji su već na snazi ​​kako bi privremeno pomogli u upravljanju teškim uvjetima. Također im se omogućuje da odmah stave na raspolaganje resurse za spašavanje, evakuaciju, skloništa i opskrbu osnovnim robama kao što su grijanje, gorivo i hrana. Ako država ne može sama odgovoriti na situaciju, može zatražiti od predsjednika da proglasi veliku katastrofu.

Šumski požari koji se šire Los Angelesom mogli bi postati još gori za stanovnike u bliskoj budućnosti.

Svjetski mediji javljaju da će ovo biti “duga i strašna noć” za ljude u Los Angelesu.

Siječanj inače ne pripada tipičnoj sezona požara, ali je nekoliko razornih okolnosti uzrokovalo brzo širenje požara. Kiša nije padala mjesecima i u gradu vlada suša. Drugi veliki problem s kojim se suočavaju vatrogasci je vjetar. Prijavljeni su udari i preko 80 km/h, a očekuju se i jači vjetrovi. To znači da vatrogasci ne mogu koristiti flotu letjelica kako bi gasili požar. Vatrogasna postrojba Los Angelesa zatražila je i od osoblja koje nije na dužnosti da se javi na posao. Reporterka Sky Newsa javlja da je to iznimno neobično u gradu veličine Los Angelesa te da to ponajbolje opisuje razmjere ovog požara i napor koji će biti potrebno uložiti da ga se ugasi.

Snimke požara

U području zahvaćenom požarima živi mnogo slavnih ljudi pa se snimke brzo šire i društvenim mrežama.

