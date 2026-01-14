Promijenio vjeru, pobjegao od smrti: Ispovijest Iranca za N1 otkriva brutalnost režima

Što je s onima koji su vezani uz iranski režim, odnosno njegovu moć. Kako izgleda podjela društva u ovom trenutku?



"Nema ih puno. Sad kad je Pahlavi rekao ljudima da idu na ceste; oni su čuli. On je 47 godina, kad je počeo sve to raditi, nisu ga slušali. No sada su ljudi umorni i čuli su glas kralja koji je uvijek imao srce za ljude u Iranu. Čuli su njegovu želju da trebaju vikati i tražiti ono što trebate, a trebamo slobodu i ne trebamo režim koji je opasan za Iran, ali i cijeli svijet.