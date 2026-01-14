Asghar Omid Noghandoost
Promijenio vjeru, pobjegao od smrti: Ispovijest Iranca za N1 otkriva brutalnost režima
Asghar Omid Noghandoost, iranac koji već 10 godina živi u Hrvatskoj gostovao je u N1 Studiju uživo. S našom Ninom Kljenak razgovarao je masovnim prosvjedima koje režim guši nasiljem, ubojstvima i potpunom informativnom blokadom. U ekskluzivnom svjedočanstvu govori o smrti bliskog prijatelja, brutalnosti vlasti, pozivima na povratak šaha Reze Pahlavija i borbi naroda koji traži slobodu od režima.
"Ja bih rekao da je to revolucija. Jednoglasno, ljudi u Iranu, kao i oni izvan njega, traže da se vrati šah Reza Pahlavi, zbog toga je to revolucija. Nitko više ne želi teroristički režim u Iranu koji u 47 godina ubija ljude u Iranu. Neki sada javljaju da ubijaju i vlastite ljude", započinje Asghar Omid Noghandoost.
Omidu je u eskalaciji višetjednih prosvjeda ubijena i bliska osoba. Ovih dana je izgubio život kada su mu snage iranskog režima pucale u glavu.
Prijatelj mu je htio biti "uz svoje ljude", pucali su mu u glavu
"Prijatelj Masoud, koji je svjetski prvak, pucali su mu glavu. Bio je dobar čovjek koji je pomagao puno ljudi, a koji je odlučio biti na cesti "uz svoje ljude." Ubili su ga", otkrio je stravične razine nasilja koje su ovih dana prisutne na ulicama diljem Irana.
Šest dana Iran je u "blackoutu", a otkako su vlasti ukinule pristup internetu, jedina veza s vanjskim svijetom jest Muskov Starlink.
"Ne možemo se nikako čuti s prijateljima, obiteljima. Amerikanci su Starlink prebacili blizu Iranu, a neki od njih su rekli da ne čekamo, da idemo dalje. Do kad se ne vrati kralj Iranu - mi idemo dalje", kazao je.
No, kako ističe, puno ljudi ne zna kako povezati putem Starlinka.
From inside Iran:— 𝐍𝐢𝐨𝐡 𝐁𝐞𝐫𝐠 ✡︎ 🇮🇷 (@NiohBerg) January 10, 2026
Iranians with their Starlink dish - their only lifeline to the outside world.
Thank you, @elonmusk pic.twitter.com/Bfgrz9nUb3
Kako je sve počelo?
Osvrnuvši se na širi kontekst unutar kojeg je došlo do eksplozije pobune milijuna Iranaca, rekao je sljedeće.
"Prije 47 smo imali kralja u Iranu. Imali smo demokraciju u Iranu, on je toliko rastao. Bio je među tri-četiri najbogatije države u regiji jer imamo puno energije, nafte. Kada je došao novi režim, počeo je uzimati sve i proslijeđivati svojim ljudima, terorističkim grupama u Jemenu, Iraku, Libanonu, Palestini, Siriji da bi oni radili njihove planove po svijetu. Jedan od planova je da žele srušiti Izrael. Izraelci po povijesti, prije 3000 godina kad je naš vladar pomagao nama, sad oni kažu da smo mi dužni pomagati njima", govori Omid.
Što sada? "Iranci sada traže od Trumpa da pomaže ljudima da bude glas ljudi, ne samo Trump i Netanyahu, nego cijeli svijet. Gdje su oni novinari koji su pričali o Palestini puno, ali o Iranu ne?", rekao je.
Dodaje da nije izvor pobune nije u ekonomskim problemima, već na samoj vlasti.
"Ljudi više ne žele režim jer zbog njega nemaju nikakve slobode u Iranu."
Za promjenu vjere - smrtna kazna
Ispričao je i pozadinu svog dolaska u Hrvatsku. "Bio sam musliman, promijenio sam svoju vjeru, iako je to kažnjivo. Kad sam prepoznao Krista sam pričao s bliskim ljudima pa su me htjeli ubiti. Pobjegli smo iz Irana, brat i ja u Hrvatsku, sestre i braće žive u Austriji i Turskoj. Kazna je za promjenu vjere - zatvor, a onda te tamo pogube. Smrtna kazna je kazna za promjenu vjere", naglasio je.
"Jedan grad u Iranu, kad su ljudi prosjedovali na cestama, su im donosili rižu kako bi prestali prosvjedovati. Oni su tu rižu bacili i odbili prestati prosvjedovati rekavši da nisu tu zbog toga, već zbog toga što režim ubija Irance i ukida sve slobode", otkriva.
Erfan Soltani je osuđen na smrtnu kaznu, a još oko 4000 ljudi je u zatvoru.
"Predsjednik suda u Iranu je rekao da će ih redom ubijati."
Tko ostaje uz iranski režim?
Što je s onima koji su vezani uz iranski režim, odnosno njegovu moć. Kako izgleda podjela društva u ovom trenutku?
"Nema ih puno. Sad kad je Pahlavi rekao ljudima da idu na ceste; oni su čuli. On je 47 godina, kad je počeo sve to raditi, nisu ga slušali. No sada su ljudi umorni i čuli su glas kralja koji je uvijek imao srce za ljude u Iranu. Čuli su njegovu želju da trebaju vikati i tražiti ono što trebate, a trebamo slobodu i ne trebamo režim koji je opasan za Iran, ali i cijeli svijet.
Na američku intervenciju gleda pozitivno. "Svi kažemo predsjedniče Trump, trebamo vašu pomoć. Čekaju da Trump kao i cijeli svijet bude uz njih i pomaže im", zaključuje.
Pahlavi je kako ističe, rekao da nije htio biti "kralj na krvi svojih ljudi", a danas...
Oni koji su na vlasti u Iranu, kako tvrdi, nisu Iranci. "Oni su iz Afganistana, Libanona i nemaju srce za Irance, već za slavu. Mi nemamo problema s muslimanima, a muslimani kažu da će cijeli svijet srušiti idejom kojom imaju. Prvu zemlju koju su htjeli srušiti je Izrael, a ljudi Irana za njih nisu važni", rekao je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare