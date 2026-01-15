Evo kako su u 2025. godini prošli hrvatski filmovi u kinima

Hrvatske filmove u prošloj godini u kinima je pogledalo 328.526 gledatelja, što je drugi najbolji rezultat od osnutka Hrvatskog audiovizualnog centra (HAVC), najgledaniji je bio „Drugi dnevnik Pauline P.”, dok su dokumentarci imali 81.910 gledatelja, izvijestio je u četvrtak HAVC.
U kinima je bilo prikazano ukupno 48 naslova, od kojih 36 premijerno - 22 dugometražna igrana filma, uključujući devet manjinskih koprodukcija, te 14 dokumentarnih, uključujući dvije manjinske koprodukcije.
Ravnatelj HAVC-a Chris Marcich rekao je da su iznimno zadovoljni rezultatima u 2025., a broj gledatelja vidi kao važan pokazatelj povjerenja publike i potvrda da domaći film ima svoje mjesto i relevantnost u kinima. „Ovi rezultati plod su kontinuiranog rada autora, producenata, distributera i povjerenja kinoprikazivača u domaći film”, ocijenio je.
Po njegovim riječima, uspjeh dokumentarnog filma pokazuje da publika prepoznaje kvalitetu, relevantnost i autentičnost domaće dokumentaristike koja već godinama zauzima važno mjesto u hrvatskoj kinematografiji.
„HAVC snažno podupire razvijanje navike gledanja domaćeg filma, razumijevanja filmskog jezika i stvaranja emocionalne veze s nacionalnom kinematografijom koji su ključni temelji ovakvih uspjeha, ali i poticaj da u tom smjeru nastavimo još predanije", ustvrdio je.
Nastavak dječjeg hita inspiriranog knjigama Sanje Polak, „Drugi dnevnik Pauline P.” redatelja Nevena Hitreca i scenarista Ivana Turkovića-Krnjaka imao je 74.250 gledatelja, po čemu je šesti najgledaniji film u hrvatskim kinima uopće.
Jedan od najgledanijih i hrvatski kandidat za Oscara
Drugi najgledaniji hrvatski naslov, dugometražni igrani film „260 dana” Jakova Sedlara i scenarista Dominika Sedlara snimljen po istoimenom autobiografskom romanu Marijana Gubine, pogledalo je 63.814 gledatelja.
S 38.948 gledatelja na trećem mjestu je dokumentarno-igrani film „Fiume o Morte!" redatelja i scenarista Igora Bezinovića, hrvatski kandidat za nominaciju za nagradu Oscar koji je i u utrci za Europske filmske nagrade.
Četvrto mjesta na listi najgledanijih filmova zauzima dječji film „Bumbarovo ljeto” redatelja Daniela Kušana i scenarista Marka Hrenovića, Ivana Turkovića Krnjaka i Daniela Kušana, s 37.740 gledatelja.
Dokumentarni film „Sokol - Nezaustavljiv kao sudbina” Eduarda i Dominika Galića o vukovarskom heroju Velimiru Đereku Sokolu pogledalo je 22.504 ljudi, što ga svrstava na peto mjesto najgledanijih hrvatskih filmova.
Ovogodišnji rezultati drugi od osnutka HAVC-a
Dokumentarni filmovi su u 2025. imali 81.910 gledatelja, a „Fiume o morte!” preuzeo je titulu najgledanijeg dokumentarca od osamostaljenja Hrvatske, od filma „Fahrenheit 9/11” Michaela Moora koji je imao 34.389 gledatelja.
„Sokol - Nezaustavljiv kao sudbina” drugi je najgledaniji dokumentarac u 2025., a zapažene rezultate postigli su i „Mirotvorac” Ivana Ramljaka s 5.669 gledatelja, „Treći svijet” Arsena Oremovića i „Izgubljeni Dream Team” Jure Pavlovića.
Ovogodišnji rezultati drugi su od osnutka HAVC-a, nakon 2013. godine, kada je bilo 436.074 gledatelja, a ispred 2012. godine, kada je hrvatske filmove vidjelo 328.158 gledatelja.
HAVC je priopćio i da je tržišni udio hrvatskog filma u segmentu broja gledatelja iznosio 9,26 posto, što ga svrstava na treće mjesto najboljih rezultata u ovom stoljeću, iza 2013. (11,18 posto) te 2006. (10,01 posto).
