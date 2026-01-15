Evo kako su u 2025. godini prošli hrvatski filmovi u kinima

Ravnatelj HAVC-a Chris Marcich rekao je da su iznimno zadovoljni rezultatima u 2025., a broj gledatelja vidi kao važan pokazatelj povjerenja publike i potvrda da domaći film ima svoje mjesto i relevantnost u kinima. „Ovi rezultati plod su kontinuiranog rada autora, producenata, distributera i povjerenja kinoprikazivača u domaći film”, ocijenio je.