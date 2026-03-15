Supruga američkog marinca: "On ne želi imati ništa s ovim ratom, a nije jedini"

Članovi američkog Centra za savjest i rat (Center on Conscience & War) razgovarali su sa suprugom američkog marinca, člana jedinice koja ide u Iran.
"Razgovarali smo sa suprugom jednog pješaka iz 31. ekspedicijske jedinice američkih marinaca (31st MEU) koja se trenutno kreće prema Iranu. Uz njezino dopuštenje dijelimo neke detalje razgovora", poručili su pa opisali razgovor.
"Njezin suprug „ne želi imati ništa s ovim ratom“, a nije jedini; određeni broj marinaca u jedinici, posebno u činovima E-3 do E-5, ne slaže se s misijom.
Rekla je da je pad povjerenja u Ministarstvo rata počeo s operacijom u Venezueli, a dodatno se pojačao nakon masakra u školi u Minabu. Marinci nisu imali vremena razgovarati o opcijama s našom organizacijom jer su već bili raspoređeni na Filipine, odakle su preusmjereni. Obitelji su o tome obaviještene preko zapovjedništva. Jedina dopuštena komunikacija bila je jedan e-mail poslan preko računa nadređenog radi provjere, opisan kao „posljednja poruka“ kući.
We have spoken with the spouse of an infantryman in the 31st MEU currently headed towards Iran. With her permission we are sharing some details of the conversation 👇— Center on Conscience & War (@CCW4COs) March 15, 2026
Ona tvrdi da je barem jedan visoki časnik u jedinici „željan rata“ i da je više puta govorio kako je ovo Sveti rat za Armagedon, što je kod nekih marinaca i njihovih obitelji stvorilo dojam da „nema obzira prema sigurnosti svojih ljudi niti prema zakonitosti zapovijedi“.
Među vojnim obiteljima kruži uvjerenje da američki dužnosnici „nisu iskreni“ o broju žrtava niti o broju jedinica koje se pripremaju za raspoređivanje. „Svi se spremaju za rat.“
S manje od dva tjedna do dolaska marinaca na područje operacija, sada je vrijeme za stvaranje javnog pritiska na Trumpa da odustane od katastrofe. Pripadnici vojske i njihove obitelji mogu biti snažan dio toga. Možemo pomoći: 1-800-379-2679", poručuju.
