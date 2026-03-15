Center on Conscience & War

Supruga američkog marinca: "On ne želi imati ništa s ovim ratom, a nije jedini"

15. ožu. 2026. 20:32
This handout photo from the US Marine Corps taken on November 25, 2025 and released on December 2, 2025, shows Marines with India Company, Battalion Landing Team 3/6, 22nd Marine Expeditionary Unit
Sgt. Nathan Mitchell / US MARINE CORPS / AFP

Članovi američkog Centra za savjest i rat (Center on Conscience & War) razgovarali su sa suprugom američkog marinca, člana jedinice koja ide u Iran.

"Razgovarali smo sa suprugom jednog pješaka iz 31. ekspedicijske jedinice američkih marinaca (31st MEU) koja se trenutno kreće prema Iranu. Uz njezino dopuštenje dijelimo neke detalje razgovora", poručili su pa opisali razgovor.

"Njezin suprug „ne želi imati ništa s ovim ratom“, a nije jedini; određeni broj marinaca u jedinici, posebno u činovima E-3 do E-5, ne slaže se s misijom.

Rekla je da je pad povjerenja u Ministarstvo rata počeo s operacijom u Venezueli, a dodatno se pojačao nakon masakra u školi u Minabu. Marinci nisu imali vremena razgovarati o opcijama s našom organizacijom jer su već bili raspoređeni na Filipine, odakle su preusmjereni. Obitelji su o tome obaviještene preko zapovjedništva. Jedina dopuštena komunikacija bila je jedan e-mail poslan preko računa nadređenog radi provjere, opisan kao „posljednja poruka“ kući.

Ona tvrdi da je barem jedan visoki časnik u jedinici „željan rata“ i da je više puta govorio kako je ovo Sveti rat za Armagedon, što je kod nekih marinaca i njihovih obitelji stvorilo dojam da „nema obzira prema sigurnosti svojih ljudi niti prema zakonitosti zapovijedi“.

Među vojnim obiteljima kruži uvjerenje da američki dužnosnici „nisu iskreni“ o broju žrtava niti o broju jedinica koje se pripremaju za raspoređivanje. „Svi se spremaju za rat.“

S manje od dva tjedna do dolaska marinaca na područje operacija, sada je vrijeme za stvaranje javnog pritiska na Trumpa da odustane od katastrofe. Pripadnici vojske i njihove obitelji mogu biti snažan dio toga. Možemo pomoći: 1-800-379-2679", poručuju.

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ