Okupirana zapadna obala
Izraelski vojnici usmrtili palestinsku obitelj s dvoje male djece: "Ubili smo pse"
Izraelska vojska ubila je dva mlada palestinska brata i njihove roditelje na okupiranoj Zapadnoj obali, pucajući im svima u glavu i lice dok se obitelj vraćala iz kupovine za Ramazan.
Mohammed, pet godina, Othman, sedam godina, koji je bio slijep i imao posebne potrebe, njihova majka Waad Bani Odeh (35) i otac Ali Bani Odeh (37) vozili su se kroz svoj rodni grad Tamoun kasno u subotu kada su izraelske snage otvorile vatru, piše Guardian.
Ubojstva su se dogodila nekoliko sati nakon što su izraelski doseljenici ubili Amira Moatasema Odeha (28) u mjestu Qusra južno od Nablusa. Napadači su također nožem izboli njegova oca, Moatasema Awdu, koji je u teškom stanju prevezen u bolnicu.
Od kraja veljače, otkako su Izrael i SAD pokrenuli rat protiv Irana, došlo je do naglog porasta izraelskog nasilja nad palestinskim civilima na okupiranoj Zapadnoj obali.
Tijekom dva tjedna izraelski doseljenici su tijekom upada u palestinske maslinike, sela i pašnjake pucnjavom ubili šest civila, a jedan muškarac je preminuo nakon što je udahnuo vojni suzavac koji koristi izraelska vojska.
Napad na obitelj Bani Odeh povećao je broj ubijenih Palestinaca na 11. Dva brata preživjela su pucnjavu. Khaled (11), najstariji među braćom, rekao je da je čuo majku kako plače, a oca kako se moli prije nego što su umrli.
Nakon što je pucnjava prestala, izraelska granična policija izvukla ga je iz uništenog vozila, rugala mu se zbog ubojstva njegove obitelji i napala ga. Jedan od Izraelaca rekao je „ubili smo pse“, ispričao je za Reuters.
Obitelj je bila u obližnjem gradu Nablusu kako bi kupila odjeću za nadolazeći blagdan Eid, kojim završava muslimanski sveti mjesec Ramazan. Obitelji često ostaju budne do kasno tijekom tog mjeseca, jer odrasli poste tijekom dana.
„Što je ova obitelj učinila? Otišli su kupiti stvari za Eid i izmamiti osmijeh na lica te djece“, rekao je Mansour Abu Islam, susjed i rođak Alija. „Ovo je jasan dokaz da palestinski životi nemaju nikakvu vrijednost.“
Napadači su bili pripadnici prikrivene jedinice koji nisu nosili uniforme i vozili su automobil s palestinskim registarskim pločicama, rekao je Abu Islam.
Izraelske snage otvorile su vatru bez upozorenja, rekao je Khaled u intervjuu iz bolnice. Nakon pucnjave jedan Izraelac ga je pitao tko je bio u automobilu. „Rekao sam: ‘Moj otac, moja majka, moja tri brata i ja’. On je rekao: ‘Lažeš’, a onda su me počeli udarati i šutirati.“
Žrtvama pucano u glavu i lice
Sve četiri žrtve pogođene su u glavu i lice, a Ali, koji je vozio, pogođen je i u prsa te lijevu ruku, priopćilo je palestinsko ministarstvo zdravstva.
Izraelske snage u početku su spriječile hitnu pomoć da dođe do mjesta događaja, priopćio je Palestinski Crveni polumjesec. Vojska je kasnije odvezla obiteljski automobil, prema izjavama svjedoka i snimkama objavljenima na društvenim mrežama.
Glasnogovornik policije rekao je da je obitelj Bani Odeh ubijena tijekom zajedničke operacije s izraelskom vojskom. Snage su otvorile vatru na vozilo kada su „procijenile da postoji neposredna prijetnja“ nakon što je automobil ubrzao, navodi se u priopćenju.
Na pitanje kakvu su prijetnju predstavljala četvero male djece i njihovi nenaoružani roditelji, odnosno je li pucnjava prekršila izraelska pravila o uporabi sile, policija i vojska odbile su komentirati.
Policija je navela da su policija i vojska bili na tom području kako bi „uhitili tražene osumnjičenike za koje se vjeruje da su uključeni u terorističke aktivnosti“.
„Okolnosti incidenta trenutno razmatraju nadležna tijela“, navodi se.
Izraelska vojska ima zapovjednu odgovornost za sve snage koje djeluju na okupiranom palestinskom području. Glasnogovornik je rekao da je granična policija ubila obitelj Bani Odeh te je odbio dodatno komentirati, uputivši sva pitanja policiji.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare