Sve veći troškovi obuke vožnje u Njemačkoj: Hoće li vozačka dozvola postati luksuz?

Satovi obuke vožnje su u Njemačkoj skuplji nego ikada prije, pišu njemački mediji. Mediji navode da oni koji sada žele sjesti za volan automobila moraju izdvojiti minimalno između 3.000 i 4.000 eura.

“Ovo će teško platiti ne samo osobe s niskim primanjima, već i za mnoge osobe s normalnim primanjima”, upozoravaju iz Njemačkog automobilskog kluba (AvD).

Vozačke dozvole stoga su u opasnosti da postanu luksuz, zbog čega AvD poziva političare na reakciju, prenosi Fenix.

“Političari moraju osigurati da vozačke dozvole ostanu pristupačne”, navedeno je u apelu AvD-a.

Vozačka dozvola mogla bi uskoro doživjeti veliku promjenu

To je “važan preduvjet za sudjelovanje u društvenom životu, ali i u radnom životu”, dodaju. Za mnoga zanimanja vozačka dozvola B klase zapravo je neophodna, na primjer medicinskim sestrama ili u zanatskim zanimanjima.

“Vozačka dozvola važna je za ostvarivanje građanskih sloboda, poput slobode kretanja i putovanja”, tvrdi predstavnik udruge.

Gorivo i automobili postaju sve skuplji

ADAC je također primijetio kako satovi vožnje postaju sve skuplji.

Autoklub je utvrdio kako su najveći pokretači cijena “poskupljenje vozila, povećanje troškova goriva i, prije svega, povećanje troškova osoblja, jer postoji akutni nedostatak instruktora vožnje”. Međutim, kada su cijene u pitanju postoje velike regionalne razlike.

Prema informacijama Udruženja instruktora vozača Sjeverne Rajne-Vestfalije, sat obuke vožnje (45 minuta) košta u prosjeku između 55 i 70 eura.

U pojedinim se slučajevima naplaćuju veće cijene. Prema informacijama ADAC-a, do 95 eura po satu vožnje plaćaju se za zakonom propisana tzv. posebna putovanja (najmanje dvanaest sati na autocestama, seoskim cestama, vožnja po mraku).

„Autoškole su prisiljene prenijeti povećane troškove na učenike”, rečeno je iz Udruge vozača instruktora Sjeverne-Rajne Vestfalije.

Činjenica je: ako instruktor vožnje ne podučava dovoljno svog klijenta i on zbog toga padne na testu, učenik tada mora rezervirati više sati kako bi se mogao ponovno prijaviti za ispit. To onda dodatno košta.

Vozio iako mu je oduzeta vozačka dozvola, kažnjen s deset tisuća kuna

Potrebno je više sati obuke vožnje

U svakom slučaju, u prosjeku je potrebno više sati vožnje prije nego što budete spremni za ispit nego prije.

“Prije dvadeset godina to je bilo oko 20, a danas je to 30 do 40 sati”, kažu iz Udruge.

“Promet je postao složeniji, posebno u velikim gradovima, zbog veće gustoće prometa, a više je i e-romobila i biciklista”, dodaju.

Osim toga, novi sustavi pomoći u teoriji i praksi sada su također dio opsega ispita. Sukladno tome, od 2021. praktični ispit B razreda traje točno 55 minuta umjesto dosadašnjih 45 minuta. Time se želi poboljšati prometna sigurnost u Njemačkoj, ali se također povećavaju troškovi.

Prema informacijama Berlinskog udruženja instruktora vožnje, nema dovoljno termina za ispite, posebno u velikim gradovima.

“U Berlinu gotovo da nema termina. Ako na ispit morate čekati četiri mjeseca, do tada su vam ipak potrebna barem dva dvostruka sata tjedno. To brzo znači dodatnih 600 eura. A ako ne položite onda plaćate dvostruko”, objašnjavaju iz navedene Udruge.

