Teheran inzistira da primirje mora obuhvatiti Libanon

ATTA KENARE / AFP

Iran je u ponedjeljak obnovio svoj poziv na prekid vatre u Libanonu u vrijeme nastavka izraelskih napada, a ministar vanjskih poslova Abas Arakči rekao je da trenutno krhko primirje između Irana i SAD-a mora obuhvatiti i Libanon.

Podijeli

Oglas

"Prekid vatre između Irana i SAD-a nedvosmisleno je prekid vatre na svim bojišnicama, uključujući i Libanon. Njegovo kršenje na jednoj fronti kršenje je prekida vatre na svim frontama", rekao je Arakči u objavi na X-u.

Prema iranskoj novinskoj agenciji Fars, Arakči je kazao da se pregovori sa SAD-om o potencijalnom okvirnom sporazumu za okončanje rata nastavljaju te je pozvao javnost da zanemari suprotne glasine.

Međutim, iranski mediji u ponedjeljak su objavili da će Iran prekinuti neizravne pregovore sa SAD-om zbog sve intenzivnijih izraelskih napada na Libanon.

Analitičari naglašavaju da je Libanon strateški i ideološki važan za Islamsku Republiku. Pokret Hezbolah, kojeg podržava Iran, jedan je od najbližih regionalnih saveznika Teherana.

S napredovanjem izraelskih kopnenih trupa u Libanonu tijekom vikenda i mogućim novim napadima u području Bejruta, rat u Libanonu nastavlja eskalirati, ističe agencija dpa.