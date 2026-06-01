POKUŠAJ UCJENE I PALEŽ
Poduzetnik Kulaš: "Osumnjičenu sam poznavao, od njezina oca kupio sam projekt za dvije zgrade"
Velikogorički poduzetnik Marijan Kulaš prvi je put javno ispričao svoju verziju događaja nakon što su mu zapaljena dva luksuzna automobila. Prema njegovim riječima, sve je počelo prije desetak dana kada je na mobitel počeo dobivati poruke u kojima se od njega tražila uplata sedam milijuna eura na kripto račun.
Kulaš tvrdi da je slučaj odmah prijavio policiji, no u početku nije vjerovao da su prijetnje ozbiljne. Kaže kako mu je traženi iznos djelovao nerealno te je mislio da je riječ o neslanoj šali. Novac nije uplatio, nakon čega su osumnjičenici navodno odlučili prijeći s prijetnji na djela.
U požaru su mu uništena dva Lamborghinija, a vatra se proširila i na druga vozila te dio stambene zgrade. Veća tragedija izbjegnuta je zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca.
Zbog pokušaja iznude i dovođenja u opasnost života i imovine u istražnom zatvoru završilo je četvero osumnjičenih, među kojima je i 23-godišnja žena koju Kulaš poznaje od ranije.
"Angelinu poznajem jer sam od njezina oca kupio projekt za dvije zgrade. Tako smo se upoznali“, rekao je poduzetnik, odgovarajući na pitanje novinarke RTL-a Ivane Ivande Rožić, poznaje li nekoga od osumnjičenih.
Motiv? Želja za brzom zaradom
Kulaš smatra da je motiv svega bila želja za brzom zaradom bez rada, a posebno ga je pogodilo što su, kako kaže, ugroženi i stanari zgrade.
Ističe da mu materijalna šteta nije najvažnija, već činjenica da su ljudi bili izloženi opasnosti.
Posebno je pohvalio rad policije, navodeći da su osumnjičenici identificirani i stavljeni pod nadzor u svega nekoliko sati od prijave.
Dodao je kako će iskoristiti sva zakonska sredstva kako bi odgovorni snosili posljedice.
