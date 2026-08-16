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Teška nesreća u Mađarskoj: Prevrnuo se poljski autobus, 12 mrtvih, najmanje 10 ozlijeđenih
Dvanaest ljudi poginulo je, a najmanje 10 ozlijeđeno je nakon što se poljski autobus prevrnuo noću na autocesti u istočnoj Mađarskoj, objavio je mađarski premijer Peter Magyar u nedjelju ujutro na Facebooku.
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Autobus, koji je stigao u Mađarsku iz Srbije, prevrnuo se u nedjelju oko jedan ujutro na autocesti blizu grada Mezokeresztesa, oko 140 kilometara istočno od Budimpešte, objavila je policija, dodajući da se autobus kretao prema gradu Nyiregyhazi autocestom kada se dogodila nesreća.
Državna novinska agencija MTI izvijestila je da je u autobusu bilo 57 putnika i dva vozača.
"Autobus poljskih registracijskih tablica koji je putovao autocestom M3 prema Nyiregyhazi... skrenuo je s ravnog dijela ceste u jarak i prevrnuo se. Preliminarne informacije sugeriraju da je vozač vjerojatno zaspao", napisala je policija na svojoj web stranici.
Policija je dodala da je privela vozača autobusa.
Slike s mjesta događaja pokazuju teško oštećeni crveni autobus kako leži na boku u jarku pokraj autoceste s razbijenim prozorima i razbacanim stvarima i koferima.
Prve vatrogasne ekipe koje su stigle na mjesto događaja počele su spašavati putnike kroz prozore autobusa, a nekoliko njih bilo je zarobljeno ispod vozila.
Spasioci su pružili pomoć jednoj osobi u kritičnom stanju, devet drugih je s teškim ozljedama i 37 s lakšim ozljedama, prema objavi mađarske Nacionalne hitne službe, koja je na mjesto događaja poslala 14 kola hitne pomoći.
Jedanaest osoba poginulo je na mjestu događaja, dok je još jedan putnik preminuo nakon što je prevezen u bolnicu, prema Nacionalnoj hitnoj službi.
"Izražavam iskrenu sućut obiteljima žrtava. Zahvaljujem svima koji su sudjelovali u akciji spašavanja", napisao je mađarski premijer na Facebooku.
🇵🇱🇭🇺 At Least 12 killed and 10 injured in a polish tourist or local bus crash in Hungary. pic.twitter.com/nspMrsqrGC— RKM (@rkmtimes) August 16, 2026
Poljski predsjednik Karol Nawrocki objavio je na mreži X: "S dubokom tugom primio sam tragičnu vijest o nesreći poljskog autobusa u Mađarskoj, u kojoj je poginulo toliko naših sunarodnjaka."
Poljski ministar vanjskih poslova Radoslaw Sikorski objavio je na mreži X da se u Mađarskoj dogodila "tragična nesreća" u kojoj je sudjelovao autobus koji je prevozio poljske turiste.
"Konzularna služba je aktivirana. U kontaktu smo s mađarskim vlastima. Ministarstvo vanjskih poslova pružit će provjerene informacije", rekao je.
Ovo je najveća autobusna nesreća u zemlji od katastrofe u Siófoku 2003. godine, kada se vlak sudario s autobusom koji je prevozio njemačke turiste na željezničko-cestovnom prijelazu, usmrtivši 33 osobe.
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