Ministarstvo turizma: Nije utvrđen identitet poginule osobe

"Ministarstvo turizma i sporta i HTZ izrazili su u priopćenju sućut povodom pogibije osobe u požaru kod Omiša, čiji identitet još nije utvrđen. Ministarstvo turizma i sporta, kao ni HTZ nisu tijela nadležna za identifikaciju stradalih u požaru",kaže Ministarstvo reagirajući na objave u subotu na Hini i drugim medijima.