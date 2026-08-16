Eksplozije probudile Zagrepčane: Izgorjela tri automobila, policija istražuje

Josip Mikacic/PIXSELL/Ilustracija

Tri automobila izgorjela su, a još četiri su oštećena u požaru koji je rano jutros izbio na Zagrebačkoj cesti, na području Oranica na zapadu Zagreba, pišu 24sata.

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Zagrebački vatrogasci potvrdili su za 24sata da su dojavu zaprimili u 6.07 sati te su po dolasku požar ubrzo stavili pod kontrolu.

Među izgorjelim i oštećenim vozilima su dva Audija, dva Mercedesa, Škoda, BMW i Renault.

"Utvrđuju se okolnosti"

"Probudile su me eksplozije. Ne znam detalje, ali bilo je baš gadno. Vatrogasci su jako brzo stigli", ispričao je novinaru 24sata Luki Safundžiću čitatelj koji je snimio požar.

Drugi svjedok naveo je da je vatra izbila u blizini automobilske kuće te je posumnjao da požar nije slučajan.

Prema informacijama 24sata, policija je na isto mjesto intervenirala i prethodne noći nakon dojave da nešto gori. Ondje su navodno pronađeni tragovi paljevine, odnosno tragovi pokušaja izazivanja požara Molotovljevim koktelom.

Jedan od svjedoka tvrdi da je policija i nekoliko dana ranije bila na toj lokaciji zbog sličnog incidenta.

Iz Policijske uprave zagrebačke za 24sata su zasad potvrdili tek da su zaprimili dojavu o požaru više vozila.

"Utvrđuju se okolnosti", poručili su iz policije.