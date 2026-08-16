HAK: Gužve u smjeru mora i prema unutrašnjosti

Igor Soban/PIXSELL/Ilustracija

Povećana je gustoća prometa na važnijim cestovnim pravcima u smjeru mora i unutrašnjosti, na cestama u priobalju te na većini graničnih prijelaza, upozoravaju u nedjelju ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK).

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HAK vozače upozorava da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila.﻿ ﻿

Danas ﻿od 12 do 23 sata na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju bit će ﻿zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona. Zabrane nema na autocestama i državnoj cesti DC1.﻿