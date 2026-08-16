pozivaju na oprez
HAK: Gužve u smjeru mora i prema unutrašnjosti
Povećana je gustoća prometa na važnijim cestovnim pravcima u smjeru mora i unutrašnjosti, na cestama u priobalju te na većini graničnih prijelaza, upozoravaju u nedjelju ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK).
Oglas
HAK vozače upozorava da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila.
Danas od 12 do 23 sata na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju bit će zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona. Zabrane nema na autocestama i državnoj cesti DC1.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas