Tucaković: Noć protekla mirno, nastavlja se sanacija požarišta

Zvonimir Barisin/PIXSELL

Sva požarišta diljem zemlje tijekom noći bila su mirna i nije bilo novih razbuktavanja, izjavio je za Hrvatski radio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Vatrogasci su dežurali na svim požarištima, a stanje na Dinari povoljnije je pa jutros nije bilo potrebe za angažiranjem zračnih snaga.

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Požari na Dugom otoku i na području Galovca kod Zadra, koji su se jučer oko podneva ponovno aktivirali, tijekom poslijepodneva stavljeni su pod nadzor. Kod Galovca i Prkosa izgorjelo je oko 30 hektara trave, zapuštenih voćnjaka i niskog raslinja, a vatrogasci ostaju dežurati na požarištu.

U gašenju požara otvorenog prostora na Dinari, koji se iz Bosne i Hercegovine proširio na hrvatski teritorij, sudjeluje 37 vatrogasaca s 19 vozila.

Noć protekla mirno

Sva požarišta diljem zemlje tijekom noći bila su mirna i nije bilo novih razbuktavanja, izjavio je za Hrvatski radio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.

Vatrogasci su dežurali na svim požarištima, a stanje na Dinari je povoljnije pa jutros nije bilo potrebe za angažiranjem zračnih snaga.

"Sva požarišta noćas su bila mirna, nije bilo novih razbuktavanja, a vatrogasci su, naravno, na svim požarištima dežurali", rekao je Tucaković.

Tijekom dana nastavit će se sanacija požarišta, posebno onoga iznad Omiša.

"Sinoć je bilo nešto otvorene vatre, koja se tijekom noći ugasila", dodao je.