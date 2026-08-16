Soba bez prozora, kokoši među gostima i skriveni troškovi: Na ove destinacije turisti se ne vraćaju

Prilično su različita i mišljenja o Bugarskoj. Majka koja je putovala s dvogodišnjim djetetom ispričala je da su joj po dolasku dodijelili hotelsku sobu bez prozora. Drugu sobu navodno je dobila tek nakon dulje prepirke s osobljem. Još veće iznenađenje čekalo ju je u otvorenom hotelskom prostoru za objedovanje. Među stolovima su se navodno slobodno šetale kokoši koje su goste čak kljucale po nogama. Nije bila zadovoljna ni kvalitetom hrane.