nisu ispunile očekivanja
Soba bez prozora, kokoši među gostima i skriveni troškovi: Na ove destinacije turisti se ne vraćaju
Od nasrtljivih prodavača i neočekivanih nadoplata do prljavštine i osjećaja nesigurnosti – turisti su otkrili koje popularne destinacije za odmor nisu ispunile njihova očekivanja.
Finski portal Iltalehti pozvao je svoje čitatelje da podijele iskustva s popularnih turističkih destinacija koje su ih najviše razočarale. Među odgovorima su se često pojavljivale primjedbe na čistoću, skrivene odnosno dodatne troškove, odnos prema turistima i osjećaj sigurnosti. No iskustva ni izdaleka nisu bila jednaka. Za gotovo svaku kritiziranu zemlju javili su se i putnici koji su doživjeli nešto sasvim drukčije i koji se na istu destinaciju rado vraćaju, prenosi Metropolitan.si.
Turska: Nasrtljivi prodavači za jedne, odličan odmor za druge
Među najčešćim kritikama Turske bili su vrlo uporni prodavači, glasno dozivanje prolaznika te neprestano pozivanje u restorane i trgovine. Neki turisti rekli su da je takvo ponašanje bilo toliko intenzivno da su se tijekom odmora osjećali neugodno i pod pritiskom. Jedna je čitateljica svoje negativno iskustvo opisala čak riječima da je na svakom koraku netko tražio intimnu vezu.
No brojni posjetitelji imaju sasvim drukčija iskustva. Prema njihovu mišljenju, dovoljno je ljubazno odbiti ponudu i nastaviti svojim putem. Posebno hvale hotele, ljubaznost osoblja, cijene i ponudu za obitelji. Među mjestima na koja se neki redovito vraćaju su i Alanya i Bodrum.
Bugarska: Soba bez prozora i kokoši među hotelskim gostima
Prilično su različita i mišljenja o Bugarskoj. Majka koja je putovala s dvogodišnjim djetetom ispričala je da su joj po dolasku dodijelili hotelsku sobu bez prozora. Drugu sobu navodno je dobila tek nakon dulje prepirke s osobljem. Još veće iznenađenje čekalo ju je u otvorenom hotelskom prostoru za objedovanje. Među stolovima su se navodno slobodno šetale kokoši koje su goste čak kljucale po nogama. Nije bila zadovoljna ni kvalitetom hrane.
No drugi turisti Bugarsku svrstavaju među svoje omiljene destinacije. Sunčev Brijeg i Zlatni Pjasci popularni su ponajprije zbog plaža, vodenih parkova, smještaja i razmjerno povoljnih cijena. Jedan od sudionika ankete rekao je da ga čeka već 17. odmor u Bugarskoj, a razmišlja čak i o kupnji nekretnine.
Egipat: Nadoplate, napojnice i neugodno iznenađenje
Kad je riječ o Egiptu, kritike su se često odnosile na dodatna plaćanja i očekivanje napojnica. Jedna je obitelj rezervirala izlet koji je uključivao ronjenje, ali su navodno tek na brodu doznali da korištenje ronilačkih maski moraju posebno platiti. Drugim posjetiteljima smetalo je često očekivanje odnosno traženje napojnica. Još neugodnije iskustvo opisao je turist koji je tvrdio da je hotelski zaposlenik tijekom njegove odsutnosti pretraživao njegovu prtljagu.
I Kairo je podijelio posjetitelje. Neke je oduševio svojom poviješću i znamenitostima, dok su ga pojedini turisti istodobno opisali kao vrlo prljav grad. Unatoč kritikama, Egipat ima velik broj vjernih posjetitelja. Među njegovim najvećim prednostima navode Crveno more, toplu vodu, velik broj sunčanih dana i iznimnu povijesnu baštinu. Pritom ističu da je vrlo važan pažljiv odabir hotela odnosno ljetovališta.
Pariz: "Nigdje se nisam osjećala tako nepoželjno"
Kritike nisu zaobišle ni jednu od najposjećenijih europskih prijestolnica. Sudionica ankete koja govori francuski opisala je Pariz kao prenapučen i neuredan grad. Posebno ju je razočarao odnos nekih zaposlenika u turističkom sektoru prema posjetiteljima.
Još je oštrija bila putnica koja je posjetila 18 europskih zemalja. Rekla je da je Francuska jedina zemlja u koju se ne želi vratiti jer se nigdje drugdje nije osjećala tako nepoželjno. Naravno, riječ je o osobnim iskustvima pojedinih posjetitelja koja se ne mogu generalizirati na grad ili zemlju u cjelini.
Dominikanska Republika: Zabrinutost zbog sigurnosti i skupi izleti
Na popisu destinacija s neugodnijim iskustvima našla se i Dominikanska Republika. Jedna je turistkinja ispričala da joj je tijekom boravka u hotelskom kompleksu u blizini bazena nestao novac. Drugi posjetitelji žalili su se ponajprije na visoke cijene organiziranih izleta.
Jedna putnica rekla je da se izvan hotelskog kompleksa nije osjećala dovoljno sigurno da bi sama šetala gradom. U sjećanju joj je ostala i prilično neobična molba taksista. Navodno ju je zamolio da mu iz hotelskog restorana donese nekoliko banana.
Ista destinacija, potpuno drukčije iskustvo
Iz odgovora finskih turista prije svega je vidljivo koliko se iskustva na istoj destinaciji mogu razlikovati. Hotel, lokacija, način putovanja, sezona i očekivanja mogu presudno utjecati na konačan dojam.
Dok neki nakon lošeg odmora tvrde da se u određenu zemlju više nikada neće vratiti, drugi upravo ondje provode svoje omiljene odmore – i vraćaju se iz godine u godinu.
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