Tijekom radova, ispod kuće pronašli nacistički bunker

Britanski je par ostao zatečen nakon što su kopali ispod svoje kuće i otkrili njemački bunker. Shaun i Carrie Tullier kupili su svoj dom u području Torteval na Guernseyju prije četiri godine i znali su da je to mjesto tijekom Drugog svjetskog rata bilo njemačko topničko uporište.
Ipak, nakon što im je netko tko je živio u kući dao naslutiti da se ispod nje možda nalazi bunker, par je odlučio iskopati prilaz i na kraju uspio otkriti ratnu građevinu. Par je rekao da planiraju pretvoriti bunker u prostoriju za igre i teretanu, ali su također željeli sačuvati povijesne elemente.
Kako je sve započelo
Njemačke su snage okupirale Kanalske otoke koji se nalaze u kanalu La Manche, zapadno od francuskog poluotoka Cotentin, od 1940. do 1945. godine i, po zapovijedi Adolfa Hitlera, pretvorile ih u "neprobojnu tvrđavu". Tijekom okupacije stotine otočana deportirane su u zatvore u Europi, a mnogi koji su ostali na otocima gotovo su umrli od gladi.
Okupacija je trajala do 9. svibnja 1945., kada su Guernsey i Jersey oslobođeni. Sark je oslobođen dan kasnije, dok se stanovnici Alderneyja, koji su bili prisiljeni napustiti svoje domove, nisu mogli vratiti do 15. prosinca 1945.
Otočani danas obilježavaju kraj njemačke okupacije proslavama Dana oslobođenja u Guernseyju, Jerseyju i Sarku, te Danom povratka kući u Alderneyju.
Sedamdeset godina poslije
Otkrićem iznenađenja ispod kuće, Shaun Tullier rekao je da je bio impresioniran koliko je bunker čvrsto izgrađen. On i supruga znali su da je mjesto korišteno kao njemačko topničko uporište, ali su sumnjali da postoji još nešto.
"Već izvana moglo se vidjeti da stoji na nečemu", rekao je.
Dodao je da je, kada im je bivši stanar kuće u ožujku 2022. rekao kako bi ispod moglo biti bunkera, odlučio istražiti.
"Već smo renovirali kuću, pa sam unajmio bager i uz pomoć prijatelja počeo kopati prilaz da vidim što je tamo", rekao je.
"Kopali smo neko vrijeme, a onda se odjednom zemlja urušila i pojavila se vrata."
Vjeruje se da je ulaz u bunker zazidan 1960-ih.
Bunker se sastojao od dvije glavne prostorije veličine 5,18 x 3 metra i 5,18 x 6 metara, a sadržavao je pločice na podu, izlaz za bijeg i natpise na njemačkom jeziku na zidovima.
Među porukama je i "achtung feind hört mit" – što znači "pazi, neprijatelj prisluškuje".
Par je također pronašao desetke limenki i druge predmete ostavljene u bunkeru.
Povijest i planovi za budućnost
Jedan od glavnih problema nakon otkrića bilo je ispumpavanje vode koja se nakupila tijekom desetljeća, no struktura je općenito bila u dobrom stanju. Planovi za pretvaranje bunkera u prostoriju za igre – sa stolom za biljar – i teretanu još su u tijeku.
Otkrivanje bunkera privuklo je pažnju mnogih ljudi, a Tullier smatra da je važno zadržati njemačke elemente.
"To nije samo prostorija za igre – ljudi dolaze i žele vidjeti povijest. Često čujete da bi neki radije raznijeli ove bunkere, ali mi se osjećamo privilegirano što ga imamo. Znam da je to bilo teško vrijeme za Guernsey tijekom okupacije, ali povijest me fascinira i mislim da to moramo čuvati kako bismo zapamtili što se dogodilo", prenosi BBC.
