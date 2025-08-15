Tijekom radova, ispod kuće pronašli nacistički bunker

Njemačke su snage okupirale Kanalske otoke koji se nalaze u kanalu La Manche, zapadno od francuskog poluotoka Cotentin, od 1940. do 1945. godine i, po zapovijedi Adolfa Hitlera, pretvorile ih u "neprobojnu tvrđavu". Tijekom okupacije stotine otočana deportirane su u zatvore u Europi, a mnogi koji su ostali na otocima gotovo su umrli od gladi.